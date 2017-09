Le président de la République préside aujourd’hui le Conseil des ministres : examen du Plan d’action du Gouvernement

La tenue de ce Conseil a été annoncée par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, en marge de l’ouverture de la session ordinaire du Parlement. C’est la première réunion du genre pour M. Ouyahia en sa qualité de Premier ministre nommé à ce poste, le 15 août dernier. D’emblée, le timing choisi pour la tenue du Conseil des ministres ne semble point fortuit. Cette réunion au sommet intervient simultanément avec l’avènement de la rentrée sociale qui se tient dans un contexte plein de défis, mais empreint de sérénité attestant d’une stabilité qui n’est que mieux réaffirmée, grâce aux orientations judicieuses du Chef de l’Etat scrupuleusement appliquée sur le terrain par les membres de l’Exécutif.

De sources fiables, l’option de promouvoir davantage la paix et la stabilité dont jouit le pays sera, aujourd’hui encore, au centre des instructions dont fera part le chef de l’Etat à l’endroit des membres du Gouvernement. Instructions devant s’articuler entre autres, autour de la consolidation des acquis sociaux, davantage encore pour ce qui est de la prise en charge des personnes défavorisées, au cœur de la politique de la solidarité prônée par l’Etat, à maintes fois réitérées d’ailleurs par le Président de la République.

Sur un autre volet, il convient de souligner que le point nodal devant sanctionner l’essentiel des travaux de la réunion du Conseil des ministre, a trait la présentation et l’examen du projet du Plan d’action du Gouvernement en prévision de son adoption comme première étape à laquelle succèdera sa communication par le Premier ministre dans les tous prochains jours devant les deux chambre du Parlement. Ce Plan d’action sera inspiré lui aussi des orientations du Chef de l’Etat en vue de faire faire face à une conjoncture difficile imposée par la chute drastique des prix du pétrole qui dure depuis trois ans.



Mettre à profit les atouts et rationnaliser toutes les capacités



L’Etat algérien est parvenu subtilement jusqu’à maîtriser les conséquences de cette crise. En dépit de la baisse de la finance publique induite par la diminution de recettes pétrolières, l’Algérie est en effet exempte de toute forme de tension sociale et le pouvoir d’achat de la quasi-majorité de nos concitoyens est préservé, voire même encouragé par le biais de mesures incitatives décidées par les autorités publiques. Néanmoins, la conjoncture aussi délicate et sensible comme celle à laquelle est confronté le pays présentement, recommande «une mobilisation, une solidarité, une cohésion et un dialogue continu entre le gouvernement et ses partenaires sociaux économiques» avait d’ailleurs souligné, le Président de la République dans son dernier message à la nation, à l’occasion de la commémoration de la Journée du Moudjahid.

Aussi, l’ambition est de remporter cette bataille en cette conjoncture marquée par de multiples pressions extérieures et qui exige de tous les Algériens et Algériennes, quelles que soient leurs fonctions et leurs positions, de mettre à profit tous les atouts et toutes les capacités pour relever ce défi» avait également indiqué le Chef de l’Etat. C’est donc avec cet esprit de conjugaison des efforts et de mobilisation du potentiel dont dispose le pays dans divers domaine que devra répondre le Plan d’action du Gouvernement Ouyahia où il est question de veiller à la consolidation des acquis sociaux et la promotion de la stabilité sociale. Rappelons par ailleurs, que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait affirmé lors de son installation qu’il allait poursuivre la mise en œuvre du programme du Président de la République lancé en 2014. Le 24 août dernier, le Premier ministre avait également présidé une réunion de concertation avec l'UGTA et les organisations patronales en préparation de la prochaine tripartite, au cours de laquelle il avait notamment affirmé que la tâche du gouvernement consistait «à appliquer les lois, y compris dans le secteur économique, mais dans la sérénité», assurant que l'exécutif n'allait «ménager aucun effort pour améliorer le cadre de l'investissement et cultiver des relations sereines avec les entreprises». Outre le Plan d’action du gouvernement qui est ainsi inscrit au menu du Conseil des ministre, il est attendu en outre d’examiner lors de cette réunion importante une série de projets de loi relevant de plusieurs secteurs, dont le plus en vue est relatif à la monnaie et le crédit devant permettre d’ouvrir la voie au financement non conventionnel de l’économie nationale.

Karim Aoudia