GRAND ANGLE : L’autre bataille

C’est un une certitude. Daech est en déroute en Irak et en Syrie. Selon les spécialistes, le groupe a perdu dans le premier pays cité 90% de «son» territoire dont la deuxième ville du pays, Mossoul, d'où il avait proclamé un «califat». Pour ce qui est de la Syrie, où il avait un temps tenu la moitié du territoire, aujourd’hui il n'en régit plus que 15%. Les forces gouvernementales des deux pays, appuyées par la coalition internationale, poussent ce groupe en dehors de leurs frontières. Mais avertissent ces mêmes spécialistes, le groupe va se replier sur le désert irako-syrien et revenir à la clandestinité, d’où le danger. Car mettent-ils en garde, «si en Irak et en Syrie, le projet de gouvernance de (Daech) est compromis », il n’en reste pas moins vrai que le groupe terroriste «n'est pas défait » et qu’il est en mesure de se procurer des ressources pour assurer le financement de ses actions. Un avertissement qui ressemble à celui lancé par des militaires en Algérie qui soulignaient que la défaite militaire du terrorisme ne signifie pas sa défaite idéologique. Ainsi, pour M. Balanche, spécialiste de la Syrie à l'Université de Lyon, la « légende de (Daech) va se répandre » car certains de ses membres vont aller « poursuivre le jihad ailleurs ». C’est dire que l’autre bataille, bien plus difficile encore, qui doit être menée de pair avec celle que livrent les militaires sur le terrain, est identifiée. Cette autre bataille à laquelle est donné le nom de

« déradicalisation » doit être impérativement remportée si l’on veut, demain, vivre dans un monde stable et sécurisé. Elle ne sera pas facile. Loin s’en faut. Le processus de déradicalisation suppose que « l’on soit en mesure de convaincre quelqu’un qu’il s’est trompé sur la doctrine » qu’il s’est choisie, mais également sur lui-même, soulignent les psychologues. Or, une tel objectif est compliqué à atteindre. C’est ce qui explique l’échec des dispositifs expérimentés en Europe notamment. Un échec qui fait aussi que, pour l’essentiel, la réponse apportée à la radicalisation des jeunes occidentaux a été axée sur le volet juridique et policier. L’expérience algérienne en la matière et son expertise dans ce domaine de la déradicalisation sont sollicitées pour tenter de trouver une parade à ce phénomène, d’autant que les Occidentaux ont compris que la menace terroriste qui pèse sur leurs démocraties risque de durer longtemps. Elle durera en fait tant que la victoire de la bataille engagée pour la déradicalisation et la lutte contre l’extrémisme violent ne sera pas actée.

Nadia. K