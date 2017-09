Houthis (Yémen) dans la crainte d’un «coup de force»

L'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, chef d'une faction de la rébellion qui contrôle la capitale Sanaa depuis trois ans, a confirmé que ses alliés Houthis ont redouté un «coup de force» de sa part contre eux, mais qu'il n'y avait plus de tensions «maintenant».

«Il n'y a pas de crise et pas de conflit maintenant», a affirmé M. Saleh, redoutable tacticien de 75 ans, lors d'une interview lundi soir à la chaîne de télévision «Al Yemen Al Yom» que son parti contrôle. Le 24 août, l'ancien président, qui a gouverné le Yémen pendant plus de trois décennies, avait rassemblé des centaines de milliers de personnes dans la capitale à l'occasion du 35e anniversaire de son parti, le Congrès populaire général (CPG).

«Il y avait des craintes ou des soupçons concernant ce rassemblement qui serait un coup de force» contre les rebelles pro-iraniens Houthis, alliés au CPG, et «c'est ce que leurs dirigeants nous ont dit», a expliqué M. Saleh dans son interview. Les chefs Houthis ont affirmé qu'il y avait «une opération» contre eux et «un plan» au CPG pour «prendre le contrôle des institutions de l'Etat», a dit M. Saleh, précisant avoir envoyé deux lettres au jeune chef Abdel Malek Al Houthi (38 ans) pour le «rassurer». «Je lui ai demandé de ne pas croire aux soupçons et il a répondu positivement», a-t-il assuré. Signe des tensions entre les deux camps alliés: deux jours après le rassemblement du CPG, un colonel proche de M. Saleh et deux Houthis ont été tués dans des affrontements à Sanaa.

La guerre au Yémen oppose des forces pro-gouvernementales, soutenues par l'Arabie saoudite et regroupées dans le sud, à l'alliance Houthis-Saleh qui contrôle la capitale et le nord du Yémen depuis septembre 2014. Depuis mars 2015, le conflit yéménite a fait 8.400 morts et 48.000 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué une grave crise humanitaire.



L'ONU demande une enquête internationale

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a demandé mardi une enquête internationale indépendante sur le conflit au Yémen, jugeant la Commission nationale «impartiale», ont rapporté des médias. «J'ai appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à prendre des mesures,

à instaurer une enquête internationale indépendante sur les allégations de très graves violations des droits de l'Homme et du droit humanitaire international au Yémen», a déclaré le Haut-Commissaire, dans un communiqué. «Une enquête internationale contribuerait grandement à avertir les parties au conflit que la communauté internationale observe la situation et est déterminée à traduire en justice les auteurs des violations, a-t-il affirmé. La Commission nationale instaurée pour enquêter sur les violations des droits au Yémen «n'est pas jugée impartiale», indique également le Haut-Commissaire dans un rapport, soulignant en outre que la Commission n'est pas reconnue par «l'ensemble des belligérants» et ne peut donc pas «fournir des rapports complets et impartiaux sur la situation». La guerre au Yémen oppose des forces pro-gouvernementales, soutenues par l'Arabie saoudite et regroupées dans le sud, aux Houthis qui contrôlent la capitale et le nord du Yémen depuis septembre 2014. Entre mars 2015, date à laquelle le Haut-Commissariat a commencé à recenser les victimes civiles et le 30 août, au moins 5.144 morts et 8.749 blessés ont été comptabilisés chez les civils, dont 1.184 enfants tués et 1.592 blessés. Selon le rapport, les frappes aériennes de la coalition étaient la cause principale des victimes chez les enfants comme dans l'ensemble de la population civile. Parmi les civils tués, quelque 3.233 auraient été victimes des forces de la coalition, relève l'ONU. La création d'une commission d'enquête indépendante a été soulevée à plusieurs reprises au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais le projet n'a jamais abouti. La question devrait à nouveau être discutée lors de la prochaine session du Conseil qui s'ouvre lundi 11 septembre. (APS)