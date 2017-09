Le Coin du copiste : Echanges de livres à la place Emir Abdelkader

l La culture livresque est l’une des données fondamentales pour jauger la bonne santé d’une société ouvert au monde et au savoir, quelles que soient les formules adoptées par ce dernier pour parvenir à son esprit faisant et ainsi faire réagir sa conscience et son intelligence. Aujourd’hui plus qu’hier, dans notre pays qui a traversé il y a deux décennies déjà des bouleversements d’une rare violence, il apparait plus que jamais impérieux de revenir à ce précieux outil de la connaissance à travers la multitude d’ouvrages que l’on peut lire, en tentant d’oublier le geste machinal qui consiste à consulter Internet où les informations sont d’une célérité extraordinaire. Mais pour les plus chevronnés d’entre nous et les bibliophiles qui en redemandent toujours plus, le livre reste l’ami le plus fidèle, lequel on peut feuilleter les pages à n’importe quel moment de la journée. Il est là sur notre table de chevet qui attend de nous conter des histoires. Dans ce cas, pour nous amateurs de grandes et belles lectures, nous ne pouvons que saluer cet événement, le premier du genre dans la capitale qui est entièrement dédié à l’échange de livres. Ainsi sur la place de la rue Ben M’Hidi et à proximité de la librairie du Tiers Monde, samedi prochain, des lecteurs se déplaceront sur les lieux pour aller à la rencontre d’autres passionnés de livres et s’échanger les romans, essais, recueils de poésie, nouvelles et pourquoi pas, des beaux livres ; en un mot, toutes les lectures qu’ils auront appréciées contre d’autres encore plus intéressantes puisqu’ils auront captivés pendant un temps l’attention de leurs propriétaires. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’initiative a lieu, mais, il faut reconnaitre, il a déjà remporté dans d’autres espaces loin de la ville un franc succès, les organisateurs ont décidé cette fois de se rapprocher du centre-ville très fréquenté en cette période de rentrée sociale, pour dire leur amour du livre et leur intérêt indéfectible pour tout ce qui a trait à la culture et ses manifestations les plus diverses. Ce collectif d’amoureux de la lecture, qui organise l’événement, entend ainsi montrer qu’il existe dans le paysage culturel de la ville et susciter par là même chez le citoyen l’envie de porter un regard sur le livre en passe d’être détrôner par les réseaux sociaux qui sont de plus en plus en vogue chez la jeunesse. L’événement est en tout une bonne opportunité pour faire le plein de livres sans dépenser un sous et surtout de découvrir de nouveaux titres avec en prime l’avis de leurs lecteurs qui partageront avec les uns et les autres leurs idées et appréciations. La manifestation débutera à partir de 11h et est ouverte à tous. Un bon plan de sortie qui fera sans aucun doute réagir les passants qui circulent tout le long de la rue Ben M’Hidi !

L. Graba