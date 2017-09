Djanet Herbih Dahel : Une artiste-peintre au style sensuel

À l’occasion d’une récente exposition de peinture et de sculpture de l’artiste, Djanet Herbih Dahel, à la villa Abdeltif à Alger, l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) a édité un petit ouvrage qui synthétise les œuvres de cette artiste à l’imagination débordante et fertile.

L’habilité de son dessin, la virtuosité de sa peinture et la sensualité de son modelage s’associent pour donner corps à une entité aux significations multiples.

Née aux années 1950 à Annaba, très tôt, ses talents artistiques se sont révélés à ses proches, avant même l’âge de la scolarité. Enfant, elle vivait dans un monde imaginaire propre à elle, s’isolant pour dessiner et vivre avec ses personnages irréels et fantastiques. Elève brillante notamment en mathématiques, logiquement destinée à une carrière scientifique, mais l’art l’emporte. Après des études aux Beaux-arts, Djanet se retrouve à enseigner le dessin et élève ses trois enfants, mais cela ne l’a pas freiné ; elle obtient de nombreux prix et érige des monuments. Elle a pu allier vie de famille et création. Suscitant la sensibilité et la curiosité, Djanet adore le contact direct avec la matière qu’elle maitrise, aussi bien la terre, le bronze, le béton et la résine. Djanet privilégie l’aquarelle, tout en touchant à l’huile et à l’acrylique. Sa peinture dégage une force. Elle accorde beaucoup d’importance au dessin, à l’anatomie et au mouvement. Elle se rapproche des impressionnistes et saisit la moindre situation et attitude pour créer une toile. Ses œuvres naissent d’expérience quotidienne, une rencontre, un comportement, une forme dont la beauté devient tout à coup visible, suffisent pour qu’une idée créatrice germe spontanément et soit matérialisée. Avec une palette réduite, en changeant d’harmonie selon l’ambiance et se faisant confiance, en guidant plus ou moins les effets du hasard.

Le livre comporte des œuvres exposées qui mettent en exergue le danse ce mouvement corporel qui dégage de l’énergie et expose la beauté du corps. Elle expose différentes danses à l’exemple de la danse chawie, kabyle, targuie, danse en robe rouge, ainsi que des musiciens ou on peut apercevoir, dans un semi abstrait des violons, tambours et instruments à vent. Vieux rituel en Afrique du nord, le hammam occupe une place importante dans la vie socio-cultuelle de la gent féminine en étant un lieu exotique de détente, de soin du corps, de communication et rencontre. Elle utilise l’aquarelle pour faire découvrir cette atmosphère calfeutrée afin de traduire toute la sensibilité.

Le livre contient également une série de chevaux, leur fête la fantasia, ainsi que la mise en exergue de toute l’énergie que dégage cet animal fort et intelligent.

Kader Bentounès