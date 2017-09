Dans la LUCARNE : professionnels sans stade

Il est évident qu’on va entamer la septième année depuis qu’on a choisi le professionnalisme comme nouveau système de compétition. Tout le monde l’avait d’ailleurs applaudi, estimé à ses débuts comme une très bonne chose, a condition, avait-on dit, que les promesses des uns et des autres soient appliquées à la lettre. Parmi elles, il y avait le lancement de centres de formation au niveau de chaque club. On disait qu’on ne pouvait arriver à rien de probant si on n’avait pas nos propres

« pépinières » comme c’est le cas du PAC de Zetchi. Sa réussite est aujourd’hui palpable, puisqu’il a atteint la phase de « maturation » et ses produits sont désormais « exportables »avec les Bensebaîni, Meziani, Atal... La liste n’est pas encore close, eu égard au grand travail de formation qui se fait au niveau de l’Académie du PAC, surtout que celle de la FAF a déjà fermé ses portes. Si le PAC avait fait le premier pas, ce n’est pas le cas des autres clubs de la Ligue-1. Leur attentisme leur a joué un bien mauvais tour. Ils ne comptent que sur les pouvoirs publics. La politique de l’assistanat est en train de faire des ravages chez notre élite. On ne possède pas de présidents audacieux capables de prendre les bonnes décisions et surtout de les concrétiser. C’est ce qui manque vraiment. D’où la situation de blocage de certains. Ce qui explique aussi que des clubs comme le MCA, l’USMH, l’USMA, l’ESS ne possèdent pas leurs propres stades. Ils sont toujours tributaires des efforts que peuvent faire les autorités locales. Le stade 08-Mai 45 de Sétif, qui appartient en vrai à l’Opow (wilaya de Sétif), est aujourd’hui en piteux état et on n’arrive pas à placer une pelouse neuve alors que le Championnat national a débuté. C’est le cas aussi du stade 5-Juillet qui est fermé pour retaper la pelouse. Le MCA, le doyen des clubs algériens, propriété de Sonatrach, est aussi SDF ; il n’a pas de domiciliation propre alors qu’en 1921, pendant la période coloniale, il recevait à Bologhine, étant le premier club musulman à être lancé. Aujourd’hui, faute de dirigeants qui se respectent, il n’a pas de domiciliation fixe. Il reste à la merci des sautes d’humeur des uns et des autres. Tantôt, c’est la LFP qui l’empêche de jouer au 5-Juillet, tantôt les dirigeants de l’USMA qui lui ferment les portes de Bologhine. Ce n’est pas professionnel, c’est le moins que l’on puisse dire. L’USMH (ex-USMMC) ne possède pas, elle aussi, un stade digne de ce nom alors que tout le monde sait que la commune d’El Harrach et aussi El Mohamamdia possèdent une population jeune. Leurs différents quartiers peuvent à eux-mêmes remplir un stade comme celui de Baraki. L’USMH, une équipe très respectée dans notre championnat national, avec son football chatoyant, mérite un stade meilleur et plus grand que celui du 1er-Novembre d’El Mohammadia. Celui-ci mérite d’être rénové, lui qui est situé dans un endroit splendide. Il faut admettre qu’il ne répond pas, aujourd’hui, aux normes pour une équipe professionnelle. Sa capacité d’accueil est inférieur à 6.000 places alors que selon les cahiers de charge d’un club

« pro », il faut au moins 10.000 places. Beaucoup de clubs n’auraient pas du être homologués d’ailleurs car ils sont loin des exigences de ce nouveau système de compétition. Nonobstant que trop de clubs, en ce début de saison, n’ont pas de stades du tout pour évoluer dans de bonnes conditions et offrir une bonne sécurité aux autres. En conséquence, c’est la commission des compétitions de la LFP qui se retrouve dans de

« sales draps ». Les clubs vont joueur hors de leur stade habituel, inconcevable pour des clubs professionnels. Le problème des infrastructures aurait du être résolu il y a bien longtemps.

Celui qui n’avance pas recule; c’est la loi de la nature !

Hamid Gharbi