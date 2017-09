Ibrahim Ferhat, défenseur axial (RCK) : «Relancer ma carrière au Raed»

Vous êtes de retour au Raed. Quels sont vos sentiments ?

Kouba, c'est le club du cœur et mon club formateur, puisque j'y ai joué depuis la catégorie minimes à seniors. Je m'y sens comme chez moi, même l'ayant quitté une saison durant.



Vous êtes resté une saison sans jouer au NAHD faute de licence...

Exact. Les dirigeants du Nasria m'ont recruté, mais ils ne m'ont pas établi de licence. J'ai du passé une saison blanche avec la promesse de la direction du club et du staff technique à ce moment-là, qu'on tenait à moi et que je constituais un investissement pour le NAHD. Ils m'ont demandé donc d'être très patient et de travailler, m'assurant que dès la saison suivante, je serai dans l'effectif opérationnel nahdiste. Hélas, la suite est amère...



Comment avez-vous vécu la résiliation inattendue de votre contrat ?

Franchement, je n'y ai rien compris et sincèrement je ne voudrai pas trop m'étaler là dessus. Pour moi, c'est l'avenir qui compte. À présent, je suis au RCK où je me sens très bien. Je suis même heureux de mon retour au Raed. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'on se trouvait au Caire avec le NAHD qui prenait part à la Coupe arabe. Tout se passait bien, avant que les dirigeants ne nous demandent subitement et contre toute attente de rentrer à Alger à une poignée de jours de la clôture de la période des transferts. On était trois joueurs dans ce cas : Zemiti, Ait-Abdelmalek et moi-même. Pourtant, si on m'a fait signer un contrat de 5 ans, c'est qu'ils connaissent ma valeur. Pour moi, cela fait désormais partie du passé.



Êtes-vous satisfait de la préparation d’intersaison avec le Raed ?

Oui. Toutes les conditions sont réunies pour bien travailler et rester concentrés sur notre mission. Je me sens à l’aise au RCK. Je suis motivé et déterminé à tout faire pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables du club et par le staff technique. À 22 ans, il est temps pour moi de m’imposer et de prouver ma valeur.



Vous avez l'avantage de pouvoir évoluer à différent postes, n'est-ce-pas ?

Oui, c'est un avantage d'être polyvalent. Mon poste de prédilection est celui de défenseur central mais je peux aussi jouer en latéral droit qu’en milieu défensif. D'ailleurs, lors des rencontres amicales, l'entraîneur, Anghelescu, m'a fait jouer à chaque match l'un de ses postes.



Estimez-vous que le RCK est capable de réussir une bonne saison pour son retour en Ligue-2 ?

Oui. On dispose d'un bon groupe et d'une équipe valable. On se donne à fond à l'entraînement pour progresser sur tous les plans physique et technico-tactique. Personnellement, je suis optimiste et serein.

Mohamed-Amine Azzouz