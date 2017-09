Projets de partenariat économiques en cours de maturation : M. Yousfi s'entretient avec l'ambassadeur de France

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, s'est entretenu, hier à Alger, avec l'ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driencourt, des différents projets de partenariat économiques, en particulier ceux en cours de maturation, a indiqué un communiqué du ministère.

L'entretien a permis de procéder à une évaluation globale de la coopération bilatérale dans les secteurs de l'industrie et des mines et d'examiner les moyens de la consolider davantage. Les deux parties ont mis en exergue le renouveau que connaît la relation bilatérale, notamment dans le domaine économique, depuis la visite d'Etat qu'a effectuée en Algérie l'ancien président français, François Hollande, en décembre 2012. A l'occasion de cette rencontre, le ministre a rappelé les grands axes de la nouvelle vision économique de l'Algérie axée sur la promotion de l'industrie, pour contribuer à la diversification de l'économie nationale. Il a également exprimé à son interlocuteur sa disponibilité à soutenir les partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays, en souhaitant voir les entreprises françaises saisir davantage les opportunités qu'offre l'économie nationale. (APS)