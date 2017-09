M. Ouyahia reçoit le ministre italien de l'Intérieur : Coopération sécuritaire et circulation des biens et des personnes

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience a donné lieu à «l'examen de l'état d'évolution des relations bilatérales, notamment la coopération sécuritaire, la lutte contre la criminalité transfrontalière et la circulation des biens et des personnes». Elle a également «permis de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», précise le communiqué. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ajoute la même source.



M. Messahel reçoit à Alger M. Marco Minniti



Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel a, également, reçu hier à Alger le ministre italien de l'Intérieur, M. Marco Minniti, qui effectue une visite de travail en Algérie. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Minniti a souligné avoir abordé avec M. Messahel les relations bilatérales, la lutte commune contre le terrorisme et les organisations terroristes transnationales et la stabilisation de la Libye. M. Minniti a relevé que les rapports entre les deux pays «sont déjà excellents», en exprimant sa volonté de renforcer davantage les relations bilatérales en ce qui concerne les questions stratégiques. «L'Algérie et l'Italie ont un intérêt vital en ce qui concerne la Méditerranée et surtout la Méditerranée centrale», a-t-il souligné. Concernant la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme, M. Minniti l'a qualifiée d' «excellente», précisant que l'expérience algérienne dans ce domaine était «précieuse». «Il s'agit d'une approche multidimensionnelle qui prend en compte différents aspects, pas seulement celui de la lutte mais aussi la prévention à travers une stratégie» visant l'affaiblissement de la menace, en particulier, le radicalisme religieux, a-t-il indiqué. Evoquant la crise libyenne, M. Minniti a affirmé que l'Algérie et l'Italie sont intéressées par la stabilisation de ce pays car, «une Libye stable est crucial pour la lutte contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains». (APS)