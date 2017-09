Stratégie algérienne en matière d’énergies renouvelables : «la vitesse supérieure», selon Oxford Business Group

La stratégie algérienne en matière des énergies renouvelables passe «à la vitesse supérieure», a relevé Oxford Business Group (OBG) dans une récente étude, faisant référence à la création en mai d'un ministère consacré aux énergies renouvelables. «En mai, le gouvernement a créé le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables (MEER) afin d'axer les efforts sur la sécurité énergétique et les énergies durables», indique le cabinet d'étude britannique, ajoutant que l'objectif est d'augmenter la part des énergies propres dans le bouquet énergétique du pays, conformément aux objectifs fixés par le programme de développement des énergies renouvelables lancé en 2011. Ce programme, qui a été actualisé l'an dernier, entend faire passer la capacité de production électrique à partir des énergies renouvelables à 22.000 MW d'ici 2030, soit 27% du bouquet énergétique, contre une contribution actuellement de l'ordre de 2%, relève Oxford Business Group. L'énergie solaire photovoltaïque représentera ainsi 61,7% des projets commandés, indique le groupe dans son étude, citant, entre autres projets de réalisations, la construction d'une centrale solaire d'une capacité de production de 4 GW et qui fournira plus d'un tiers de la puissance ajoutée dans le cadre du programme. Les autres sources d'énergie qui entreront dans ce plan de diversification de la production énergétique algérienne seront l'énergie éolienne (22,7% des projets commandés), le solaire thermique (9%), la biomasse (4,5%), la cogénération (1,8%) et la géothermie (0,07%). S'agissant des panneaux solaires photovoltaïques, Oxford Business Group estime insuffisant le nombre d'usines de fabrication et de transformation de l'énergie solaire en Algérie, où actuellement il n'y en a que deux : la première située près de Batna, disposant d'une capacité de production de 30 MW, et la seconde située à Bordj Bou-Arreridj, d'une capacité de 50 MW. L'étude évoque néanmoins le projet, annoncé fin mai par le gouvernement, de création d'un nouveau cluster des énergies solaires à Alger, destiné à soutenir les entreprises locales, et auquel participeront 16 petites et moyennes entreprises et centres de recherche.



Bouira renforce son réseau électrique



Le réseau électrique dans la wilaya de Bouira a été renforcé ces derniers jours par la mise en service d’une ligne moyenne tension d’un linéaire de 21 km et de 10 postes transformateurs (moyenne et basse tension), a indiqué lundi un responsable à la Société de distribution du centre (SDC) de Bouira. Le réseau a été renforcé en effet par un apport supplémentaire de 21 km (moyenne tension), et 10 postes transformateurs (MT /BT) et ce, notamment à travers les régions qui ont connu des perturbations en matière d’alimentation en cette énergie indispensable, a expliqué à l’APS la chargée de la communication de la SDC de Bouira, Ouidad Benyoucef. La même responsable a tenu à signaler qu’une enveloppe financière de 100 millions de DA avait été allouée pour cette opération dont l’objectif est d’atténuer les effets spontanés de l’appel de courant électrique important en été suite à la surutilisation des équipements électriques, notamment pour la climatisation et la réfrigération, a-t-elle souligné. «La réalisation de ce projet n’a pas été facile, à cause des oppositions de tiers notamment. Pour ce programme, nous avons enregistré 6 oppositions dont 4 n’ont été levées que suite à l’intervention des autorités locales, alors que deux persistent toujours», a encore expliqué Mme Benyoucef. «Ces oppositions, même quand elles sont levées, génèrent un retard important dans la livraison des ouvrages à l’exploitation et freinent la réalisation de nos programmes de développement», a ajouté la même responsable, citant à titre d’exemple le cas de Koudiat à Bechloul. En dépit de ces contraintes rencontrées à travers tout le territoire de la wilaya, la SDC de Bouira continuera toujours à mobiliser ses moyens et ses équipes pour répondre au mieux aux doléances de ses clients, a-t-elle assuré. En juillet dernier, le réseau électrique avait connu aussi une opération de renforcement avec la mise en service d’une ligne électrique d’une capacité de 30 kilovolts et d’une longueur de 12 kilomètres. Cette ligne relie le poste de 220/60/30 KV de Thameur à celui nouvellement réalisé dans la ville de Bouira. L’objectif de cette opération est d’améliorer la qualité de service offert aux clients de la SDC à travers toute la wilaya. Ces projets sont venus à point nommé pour mettre un terme au problème de chutes de tensions enregistrées ces derniers jours à travers toute la wilaya. (APS)