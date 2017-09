violence dans les hôpitaux : La Coordination des syndicats dénonce une surmédiatisation

Regroupées au sein de la Coordination des syndicats de la santé (CSS), des organisations syndicales du secteur de la santé se démarquent du discours «alarmiste» sur l’état de délitement «supposé» du secteur public de la santé et tient à rappeler que des millions d’Algériens recourent «quotidiennement» aux soins dans des structures sanitaires publiques pour être soignés gratuitement sans qu’il y ait, dans «l’écrasante» majorité des cas, de graves problèmes à signaler.

Dans un communiqué de presse ayant sanctionné leur réunion, tenue le 27 août à Alger, le Syndicat Algérien des paramédicaux (SAP), le Syndicat national des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP), le Syndicat national des professeurs d’enseignement paramédical (SNEPEM) et le Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), affirment en effet avoir pris la mesure de « l’agitation » qui

secoue le secteur de la santé suite aux récents évènements. Ils reviennent à ce sujet sur le triste épisode de la mort d’une femme et de son nouveau-né, survenu cet été dans la wilaya de Djelfa. Ils dénoncent également l’amalgame

« sciemment » entretenu sur la responsabilité civile des établissements de santé d’une part et la responsabilité pénale des professionnels qui y exercent d’autre part et dont ces derniers peuvent être appelés à répondre au même titre que tout justiciable.

« Dans la douloureuse affaire des personnels incarcérés à Djelfa, la CSS, et tout en compatissant à la douleur des proches de la victime, compatit également à la peine des professionnels emprisonnés et de leurs familles. Mais nous rappelons que l’affaire est entre les mains de la justice laquelle n’a pas fini de statuer et de situer les responsabilités . Dans l’état actuel des choses, toute spéculation en la matière est malvenue et nous dénonçons vivement les discours qui tentent de récupérer l’indignation légitime suscitée par cette affaire en multipliant des déclarations tendancieuses visant à tromper l’opinion », explique la CSS qui appelle à ce propos la justice à « prendre en compte » les conditions de travail des personnels dans un secteur aussi « sensible » que celui de la santé, ainsi que les services qu’ils « rendent » à la population. Sur la question des violences sur les professionnels de la santé, la coordination appelle à « replacer » ce phénomène « surmédiatisé » dans sa « juste » proportion.



La CSS tacle des chaînes TV privées



Sans entrer dans le détail des indicateurs de santé, la CSS assure que « nul » ne peut « contester » aujourd’hui « l’amélioration » de l’état général de la santé de la population. « Non seulement elle est légitime mais elle est facteur de progrès. Toutefois, et comme le secteur de la santé ne peut être isolé du reste de la société ni faire exception de tous les autres secteurs d’activités, il existe ici et là des insuffisances et des dysfonctionnements, voire des défaillances. C’est le rôle des professionnels de la santé de travailler pour y remédier dans le cadre institutionnel approprié. Et c’est ce qui est fait au quotidien par des milliers de professionnels intègres et dévoués, loin des projecteurs et surtout loin de toute surenchère», reconnaît à cet effet le collectif des syndicats qui estiment que la violence s’exprime « plus facilement » dans l’environnement hautement « anxiogène » des services d’urgences. Mais cela, admettent-ils, ne justifie en aucun cas l’atteinte aux personnes et aux biens, et les cas extrêmes qui relèvent du délit ne sauraient être « acceptés » ni être l’objet de « laxisme ». « Au-delà de l’atteinte aux personnes, c’est la continuité même du service public de santé qui est menacée », note la CSS, non sans saluer à cette occasion la récente instruction de la tutelle qui appelle le gestionnaire à une grande « fermeté » devant ce phénomène et à prendre toutes les mesures

« nécessaires » pour « protéger » les personnels dans l’exercice de leurs missions.

« Il demeure cependant qu’un grand nombre d’incidents relèvent de l’incompréhension et du déficit dans la communication. Et c’est là aussi un chantier auquel doivent d’atteler aussi bien le ministère de la Santé que l’ensemble des professionnels », ajoutent les membres de l’intersyndicale. Se montrant critique à l’encontre de certaines chaînes de TV privées, la Coordination des syndicats de la santé considère que la violence à l’égard des soignants est « largement amplifiée » par des campagnes « diffamatoires» menées par des médias et met à profit cette opportunité pour appeler les pouvoirs publics à saisir les organismes habilités, notamment l’Autorité de régulation audiovisuelle (ARAV) pour tout cas qui relève de « l’incitation à la haine » et à « l’atteinte à la réputation » des professionnels.

A la fin de son communiqué, la CSS estime que pour pouvoir « améliorer » les performances du système de santé et « remédier » à tous les dysfonctionnements, il est vital de « mettre à jour » l’arsenal législatif et réglementaire qui régit le secteur et ce, dans les « plus brefs » délais, car à ses yeux, ça a « trop tardé ». « Nous invitons à cet effet le gouvernement à accélérer la programmation du projet de la nouvelle loi sanitaire pour qu’elle soit débattue à l’Assemblée nationale avant sa promulgation. Cependant, nous ne permettons à quiconque de prendre en otage les citoyens à cause des surenchères de tout bord et des intérêts étroits de certains cercles », souhaitent les syndicats de la santé qui reconnaissent que ce texte a fait l’objet d’une « large » concertation auprès de tous les professionnels.

S.A.M.