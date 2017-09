Manœuvres marocaines au sein de l’UA

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué hier que les tentatives marocaines répétées contre la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au sein de l’Union africaine (UA) seront toujours «vouées à l’échec», saluant la position de l’organisation panafricaine qui a «fait montre d’unité et de cohésion».

Interrogé par des journalistes sur les agressions marocaines répétées contre les délégations sahraouies aux réunions de l’UA, M. Messahel a déclaré, en marge de l’ouverture de la session ordinaire du Parlement, que «les tentatives marocaines seront toujours vouées à l’échec comme celles de Malabo et en Mozambique». Le chef de la diplomatie a salué la position de l’UA à cet égard, soulignant que l’organisation panafricaine a «montré que l’Afrique est unie et parle d’une seule voix», rappelant que l’UA «compte actuellement 55 Etats, dont le Sahara occidental et le Maroc». La délégation de la RASD participant aux travaux de la réunion ministérielle conjointe Japon-Afrique sur le développement de l’Afrique (TICAD-VI), tenue à Maputo (Mozambique) du 23 au 25 août 2017, a été agressée verbalement et physiquement par son homologue marocain. Le Gouvernement du Mozambique a exprimé son indignation face au comportement (agressions verbale et physique) de la délégation marocaine à l’égard de celle de la RASD et à la pagaille provoquée par les Marocains à l’ouverture des travaux de ladite réunion, qualifiant ces comportements de «violation inacceptable des principes régissant la diplomatie et des engagements internationaux». La délégation sahraouie a pu assister à la réunion ministérielle en dépit de toutes les tentatives et provocations marocaines.