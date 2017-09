Ouverture hier de la session parlementaire : Défendre la légitimité Constitutionnelle

C’est dans une ambiance solennelle, rehaussée par la présence de la quasi-majorité des membres du gouvernement, à sa tête le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia, que le Parlement avec ces deux chambres a procédé hier à l’ouverture de la session ordinaire 2017-2018 et ce, en vertu de l’article 153 de la Constitution.

Dans leurs allocutions successives, les deux présidents de l’Assemblée nationale et du Conseil de la Nation,

MM. Saïd Bouhedja et Abdelkader Bensalah, ont mis en avant le caractère « prometteur », intense et riche en activités de cette nouvelle session parlementaire qui doit se pencher sur deux dizaines de projets de loi. Il en est de même pour ce qui est de la densification de la consultation et le renforcement de la cohésion institutionnelle, celle unissant l’action du gouvernement et du Parlement dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République. « Le consensus et l’unification de toutes les énergies nationales constituent la quintessence de la démarche politique de Monsieur le Président de la République, partant de la concorde civile jusqu'à la Réconciliation nationale dont nous célébrerons, dans les jours à venir le 12e anniversaire du référendum sur la Charte pour la paix et la réconciliation qui a été plébiscité le 29 septembre 2005 par l’écrasante majorité de la société». Ce propos extrait de l’allocution du président de l’APN qui a ainsi plaidé pour un consensus national et un resserrement des rangs autour des questions essentielles a été très vite conforté par le président du Conseil de la Nation, qui fera savoir que l’ouverture, depuis hier, de la nouvelle session parlementaire intervient dans un contexte national qui, aussi bien au plan politique que social, recommande d’avantage de motivation pour

« poursuivre et approfondir le processus de réformes initié par le Président de la République».

Dans leur allocution, les présidents des deux institutions parlementaires (APN et Sénat) ont vigoureusement dénoncé «ces voix qui portent des faux jugements et qui dépassent l’éthique politique et tentent en désespoir de cause de semer le doute sur les institutions de l’Etat et sa crédibilité ». Ces voix n’ont «pour objectif apparent que d’affaiblir les institutions constitutionnelles de l’Etat et de faire reculer le pays avec tous les risques que comporte cette aventure dans l’inconnu», a martelé M. Bouhedja.

Dans la même optique, M. Bensalah a lui aussi chargé ces mêmes voix, à l’endroit desquelles il tiendra à rappeler qu’elles se décrédibilisent et se discréditent elles-mêmes dans leurs vaines tentatives d’attenter à la légitimité des institutions de l’Etat algérien. Ce qui s’inscrit a contrario, indique M. Bensalah avec «le processus démocratique pluraliste visant à consolider l’ancrage du régime républicain et promouvoir la légitimité institutionnelle».



M. Bensalah : le Président Bouteflika se porte bien et accomplit ses prérogatives constitutionnelles



« Je tiens à réaffirmer que le Président de la République se porte bien et accomplit normalement ses prérogatives constitutionnelles», a encore asséné le président du Conseil de la Nation, M. Abdelkader Bensalah. Dans son allocution prononcée hier, il a dénoncé énergiquement la multiplication, ces derniers temps, des campagnes de dénigrement contre l’Algérie menées de l’extérieur et relayées de l’intérieur par certains cercles connus pour leur hostilité au pays. «L’Algérie, à la fois consciente de son rôle et constante dans ses positions consacrées dans ses lois fondamentales, n’accorde pas une grande importance pour ces ouïs-dires incompatibles avec la réalité du pays» a encore ajouté M. Bensalah, insistant une fois de plus que notre pays qui s’apprête a vivre le scrutin des locales succédant a celui des législatives couronné de succès «est un Etat fondé sur des institutions qui tirent leur légitimité de la volonté du peuple ». «S’agissant de la légitimité de la présidence, haute institution dans la pyramide de l’Etat, celle-ci a été bel et bien tranchée définitivement lors de la présidentielle de 2014», a-t-il encore ajouté.

Face une conjoncture délicate, ce qui est demandé, appuie encore M. Bensalah, «c’est de faire front autour de la défense de la légitimité constitutionnelle, consolider l’unité nationale et réaffirmer l’ancrage institutionnel ainsi que d’œuvrer à la résolution des véritables problèmes auxquels le pays est confronté, s’articulant en termes de développement économique, de défis sécuritaires à relever et de prise en charge de préoccupation sociale exprimées par la base citoyenne. «Nous sommes tenus de nous armer de vigilance à même de mettre en échec toutes manœuvres contre l’Algérie, et ce, en œuvrant à l’unification des rangs et à la consolidation de l’unité nationale, par-delà toute appartenance politique» a préconisé en outre le président du Conseil de la Nation. Evoquant la nouvelle session parlementaire, il fera savoir par ailleurs que «ses travaux se poursuivront tout au long de l'année, et de ce fait, nous ne pouvons définir précisément l'ensemble des points inscrits à l’ordre du jour et énumérer tous les projets de lois ».

« Cette session sera riche en son contenu vu qu'elle durera dix mois, d’autant que le gouvernement compte mettre en place un programme riche au volet législatif ». Parmi ces textes, ceux soumis actuellement pour examen au niveau du Parlement, tels le projet de loi relatif aux règles générales de la prévention des risques d’incendie et de panique, le projet de loi portant code de justice militaire, le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, a-t-il dit. M. Bensalah a évoqué également plusieurs textes à examiner dont le projet de loi de finances 2018, le projet de loi portant règlement budgétaire de 2015, le projet de loi relatif aux activités publicitaires, le projet de loi relatif au E-commerce, le projet de loi relatif à l'apprentissage, le projet de loi modifiant et complétant la loi sur les mines, le projet de loi modifiant et complétant la loi organique relative aux compétences du Conseil d’Etat, à son organisation et à son fonctionnement, le projet de loi modifiant et complétant le code portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus et le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la protection du consommateur et à la répression de la fraude. Selon M. Bensalah, le Conseil de la nation prévoit d'examiner, de débattre et d'adopter plusieurs projets de lois organiques et ordinaires relatifs à d'autres secteurs, citant le projet de loi organique fixant les conditions et modalités de création des associations dont les associations caritatives ainsi que le projet de loi relatif à la révision du code communal et de wilaya. Les membres du Conseil de la nation débattront, en outre, du plan du nouveau gouvernement qui sera présenté par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, dans une dizaine de jours.



M. Bouhedja : Le projet de loi de finances pour 2018 sera porteur d’alternatives qualitatives



Visiblement optimiste quant à la capacité de l’Algérie à surmonter le contexte de crise induit par la chute des prix du pétrole, le président de l’APN, M. Saïd Bouhedja, a soutenu hier que « le projet de loi de finances pour 2018 sera porteur d’alternatives qualitatives et de procédures effectives qui permettront au pays de bâtir une économie moins vulnérable aux chocs externes ». « La loi de finances pour 2018 connaîtra certainement un riche débat et une interactivité particulière, eu égard à la nature de la situation financière difficile que vit actuellement notre pays », a-t-il ajouté à l’ouverture de la session parlementaire ordinaire.

En sus du Plan d’action du gouvernement qui sera présenté dans les jours a venir par le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia, les députés de l’Assemblée auront également à débattre, lors de cette session parlementaire, de la loi sur le règlement budgétaire 2015, et ce, dans le cadre de l’exercice de leur contrôle ultérieur sur les dépenses du budget de l’Etat, a encore fait savoir M. Bouhedja. l’APN aura aussi à examiner un certain nombre de projets de loi, dont celui relatif aux règles générales de la prévention des risques d’incendie et de panique, le projet de loi portant code de justice militaire, le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le projet de loi organique relatif aux compétences du Conseil d’Etat, à son organisation et à son fonctionnement.

Sur un autre volet, le président de l’APN a salué dans son allocution la bravoure des deux policiers assassinés dans l’attaque kamikaze contre la sûreté de wilaya de Tiaret, assurant que les «résidus du terrorisme essuieront un échec cuisant» face à la lutte implacable de l’Armée nationale et des services de sécurité. « Si les résidus de groupuscules criminels terroristes s’imaginent qu’il leur est encore possible d’atteindre notre peuple et notre patrie, ils font fausse route, car leur entreprise essuiera un échec cuisant face à la lutte implacable que leur mènent vaillamment notre armée et nos valeureux services de sécurité », a-t-il affirmé, en rappelant que le peuple algérien avait « tendu la main » à travers la concorde et la réconciliation.

M. Bouhedja a tenu à adresser ses condoléances aux familles des martyrs du devoir national, à leurs proches et à leurs collègues dans les différents corps de sécurité ainsi qu’à leur commandement national. Le président de l'APN a rendu hommage à l'armée

« qui s’érige en rempart contre les dangers et les menaces qui guettent l’Algérie » et salué « son attachement indéfectible à ses missions constitutionnelles et à son caractère républicain».

Par ailleurs, M. Bouhedja a appelé à une «participation massive» aux prochaines élections locales, prévues le 23 novembre, afin « de renforcer la stabilité du pays, faire avancer la démocratie et réaliser les aspirations des citoyens ». « Considérant l’intérêt majeur que revêtent ces élections, il nous appartient à tous de participer pleinement à cet évènement afin de sensibiliser les citoyennes et les citoyens de l’importance de la participation massive à ce vote», a-t-il plaidé. Ce rendez-vous des urnes sera une occasion que les Algériens saisiront « pour donner une leçon à tous ceux qui œuvrent publiquement ou dans l’ombre contre le pays, en semant le doute et la suspicion quant aux orientations de l’Algérie, son avenir et la légitimité de ses institutions », a soutenu M. Bouhedja. « Je lance un appel à tous les citoyens pour qu’ils s’alignent en rempart au service de l’Algérie, de sauvegarder sa sécurité et ses acquis et de mettre en échec les desseins de ceux qui veulent la déstabiliser », a-t-il insisté.

