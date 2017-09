Education : La dimension pédagogique est essentielle

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit a annoncé hier à Alger la régularisation de la situation de 668 enseignants et la promotion de 2.507 employés dans le secteur de l’éducation à des postes supérieurs. «Le ministère a, progressivement, pu régler nombre de déséquilibres enregistrés dans le secteur et remporter quatre acquis dans le cadre d’un conseil interministériel restreint présidé par le Premier ministre», a indiqué la ministre dans une allocution lors d’une rencontre avec les partenaires sociaux dont des syndicats et associations de parents d’élèves. Il s’agit de «la régularisation de la situation de certains grades de l’éducation en suspens et qui touchent 668 enseignants et la régularisation de la question de la médecine du travail en application de la circulaire interministérielle de 2015 permettant aux médecins d’occuper des postes renforçant la médecine du travail au secteur de l’éducation, outre la promotion de 2507 employés tels que les chauffeurs et les gardiens».

Mme Benghabrit a réaffirmé que «la dérogation octroyée par le fonction publique aux employés administratifs et pédagogues, permettant l’exploitation des listes de réserves, a été obtenue en coordination avec le Premier ministre». Dans ce cadre, la ministre a souligné qu’il était «impossible» de ne pas organiser des concours de recrutement externes jusqu’à l’exploitation définitive des listes de réserves, ajoutant que l’organisation de concours annuels permettait aux diplômés des universités d’y participer, en vue de choisir les meilleurs pour parvenir à la réalisation de la mission principale du ministère, à savoir «Une Ecole de qualité».

Lors de cette rencontre tenue en prévision de rentrée sociale et professionnelle, la ministre a rappelé la charte d’éthique et les engagements des employés du secteur à atteindre une école de qualité. La nouvelle année scolaire est pédagogique en premier lieu et sera marquée par la poursuite des améliorations dans le secteur, à travers la parution de 30 nouveaux manuels scolaires parmi 37 pour les classes de deuxième année primaire et moyen et 6 cahiers d’activités.

Pour cette année, des fiches d’accompagnement des élèves seront élaborées dans le cadre de la stratégie nationale du traitement pédagogique englobant les matières difficiles pour les élèves, notamment les mathématiques et la langue arabe, dont l’élaboration enregistre une bonne avancée, a indiqué la ministre. (APS)