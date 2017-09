Vie de l’Entreprise : élaborer et négocier son budget Une nécessité

Ce n’est plus une insignifiante promesse : la formation des cadres et des salariés des entreprises est devenue un élément incontournable pour envisager l’avenir sereinement. Évolution de carrière, la performance, la mobilité constituent des atouts-maîtres de la formation. Consciente, de l’importance de la formation, la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) s’investit de plus en plus dans le domaine de la formation des cadres. En effet dans le cadre de la nouvelle promotion de la formation, elle organise, les 18 et 19 septembre 2017 une formation-action sur le thème : « savoir élaborer et négocier son budget annuel » à l'Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA) Mohammadia (Alger). Il convient de dire que la fonction budgétaire puise ses sources des contextes de l'entreprise : stratégiques, managériaux et organisationnels. La caci souligne à cet effet que «désormais, les décisions de gestion ont un impact direct sur les budgets dans tous les niveaux hiérarchiques à condition qu'elles soient tangibles et intelligibles ». S’agissant des objectifs de cette formation, la caci a fait savoir que celle-ci a pour but de permettre aux cadres d'entreprises de connaître et de comprendre les principales notions de gestion budgétaire. Elle permettra également d'identifier et de maîtriser les étapes et les méthodes d'une procédure budgétaire, afin de faire du cycle budgétaire un moyen de prise de décision par anticipation, de participer activement au processus budgétaire, et de gérer efficacement les changements de réglementation afin d'anticiper sur leur impact. Cette formation permettra également à l’entreprise de faire des prévisions fiables, de construire un budget à la fois réaliste et ambitieux et de négocier son budget avec la direction, les finances et sa hiérarchie. Il y a lieu de noter que les missions de la CACI couvrent plusieurs domaines comme l’animation économique à travers l’organisation de journées d’information, de séminaires, de foires et Salons tels que le SANIST, le Tijara Equip Expo, DjazAgro etc., l’accompagnement des entreprises à l’international à travers notamment l’organisation de mission d’hommes d’affaires à l’étranger et la conclusion d’accords de coopération avec des organismes homologues.

Makhlouf Ait Ziane