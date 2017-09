investissement Industriel : 379 projets validés

Pas moins de 379 projets d’investissement dans divers secteurs d’activités ont été validés, depuis le lancement de l’opération d'attribution du foncier industriel aux investisseurs en 2014 dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris hier de la Direction locale de l’Industrie et des Mines (DIM).

Cette opération entre dans la cadre d'une stratégie visant à encourager les projets d’investissement, devant donner un essor au développement de l’économie nationale, et la création des emplois, a précisé à l'APS le chargé de communication à la DIM, Madani Hammadi.

Sur 1.277 dossiers d’investissement déposés dans la même période au niveau de la DIM, 898 dossiers ont été rejetés pour non-conformité à la nomenclature d’investissement, alors que 228 actes de concession ont été élaborés, a-t-il ajouté.

L’approbation de ces projets permettra aux bénéficiaires d’accéder au foncier industriel pour entamer les travaux de réalisation de leurs investissements versés dans différents créneaux économiques, selon le même responsable.

Il s’agit notamment de l’industrie agroalimentaire et le tourisme qui connaissent un développement ''significatif'' dans cette wilaya du sud-est du pays, a-t-il fait savoir.

Une assiette foncière (extensible) de 1.546 ha répartis sur 400 ha localisés dans la zone industrielle El-Foulia (commune de Guemmar) ainsi que 9,55 ha à travers 14 zones d’activités (ZA) anciennes et 1.136 ha dans 12 nouvelles zones d’activités, a été mise à la disposition des investisseurs pour concrétiser leurs projets. Soixante-treize (73 projets) sont actuellement en chantier, 7 autres ont été réalisés, et 121 projets sont pas encore lancés, a-t-on signalé à la DIM.