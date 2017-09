Rencontre avec Aissa Djouamaa : graine d’artiste

Rencontré lors d’un festival, le jeune réalisateur, Aïssa Djouamaa, également lancé dans l’écriture scénaristique, a plusieurs cordes à son arc. Débordant d’énergie créatrice, il bouillonne d’activités comme rédacteur, directeur photo.

Originaire de Souk Ahras, son parcours en dit long sur les ambitions de ce touche-à-tout qui est un féru du 7e art. Il a fait l’Ecole du cinéma de Tunis pendant trois ans puis a participé à pas mal de festivals à travers des films d’école. Ensuite avant d’obtenir son diplôme de réalisateur, en 2010, et de scénariste et assistanat aussi et de pouvoir enfin concrétiser son rêve : réaliser son premier film en 2010 tourné un peu en Algérie, Barcelone, Jordanie et à Tunis. Le long métrage avait pour titre Un cri sans écho, un film qui était une sorte de documentaire sur les musiciens de Souk Ahras marginalisés : « J’ai enseigné l’audiovisuel après, dans des maisons de jeunes, etc., entre-temps, j’ai réalisé mon deuxième film qui s’appelle La couleur, le pays et moi. Le film a eu un Prix au Festival du court métrage de Béjaïa en 2013. J’ai participé à quelques festivals en Algérie. Entre-temps, j’ai participé au premier laboratoire documentaire avec l’Institut français en 2014. J’ai réalisé Makache Kifache, un film qui a eu un Prix à Béjaïa et à Mostaganem », dira-t-il à un confrère d’un journal indépendant. Mais la vie de notre réalisateur qui rêve toujours plus grand ne s’arrête pas là puisque Aissa poursuit ses grands projets et justement à Tunis puis un peu plus en nord au Canada où il resté presque huit mois. Son premier long métrage proprement dit est basé sur une fiction entièrement écrite par notre réalisateur Retourne to Paradise qui est sa seconde expérience qui ressemble à un atelier de création cinématographique nomade. Le film a fait une petite tournée en Amérique : « J’ai travaillé avec une chaîne télé qui s’appelle Ma TV. Je faisais des reportages avec une équipe qui travaille là-bas. Je suis rentré en Algérie par la suite et j’ai créé ma propre entreprise cinématographique qui porte pour nom «la nouvelle vague algérienne de production». Après, j’ai fait la Femis à Paris. J’ai réalisé un documentaire intitulé République. Le film a fait de nombreux festivals. J’ai, après, coréaliser avec Rabah Slimani un court métrage qui s’appelle Un homme de théâtre… », poursuit cet artiste dans l’âme rompu au métier du cinéma, une carrière qui ne cesse de le préoccuper et dont il fait montre à chaque projet de beaucoup de persévérance et d’esprit de curiosité presque insatiable. Mais que raconte donc cette dernière fiction ? « Ce film est passé l’an dernier en avant-première au Festival du film méditerranéen de Annaba. C’est l’histoire d’un homme qui rêve de devenir acteur, mais dans les images du film il se projette sur les planches où on le voit en train de raconter sa vie, ses aspirations et frustrations. Ces dernières se matérialisent justement dans les plans. Pourquoi ce sujet ? J’étais en train de travailler sur un long métrage documentaire que je tournerai prochainement et Rabah est venu avec ce sujet qui au départ devait être un documentaire ». Comme tous les grands projets qui partent à l’origine d’une petite idée qui prend un peu plus de propensions qu’au début pour germer comme une création nouvelle : « Après on a décidé de rendre ce projet une fiction. On a commencé à l’écrire parce que le comédien principal est un pote à nous avec qui on a grandi et on a vu comment il a galéré pour faire ce métier de comédien. On s’est dit pourquoi ne pas écrire une histoire réelle autour d’un personnage réel. Au début du film on lit : « Une histoire en cours… » parce que Tarek est toujours comédien. Il insiste toujours pour faire ce rêve, il continue à galérer pour trouver des rôles bien qu’il ait fait pas mal de pièces théâtrales, des tournées entre l’Algérie et la Tunisie aussi, mais il galère toujours. Il est marié, un père responsable avec deux enfants. C’est une histoire vraie qu’on a tenté de retranscrire en images, c’est pourquoi nous avons choisi de mentionner : ‘‘Une histoire en cours’’, parce que Tarek ne s’en sort pas encore jusqu’à aujourd’hui. En plus, 80% des personnages sont réels », explique ce réalisateur à l’adresse de son interlocuteur en précisant qu’au-delà de la création qui se lit dans un scénario, c’est la réalité contenue dans des histoires véridiques qu’il veut transmettre au spectateur, comme pour plonger dans les abysses des non-dits et des faux-semblants car pour lui il n’a rien de mieux pour une cinéaste de s’inspirer de la réalité pour aller au fond de la réalité des choses : « Faire une fiction avec des personnages qui existent dans la vie. Ça jette le trouble chez les spectateurs car c’est un film, mais à l’intérieur on regarde en grande partie une pièce de théâtre. C’est assez hybride dans la forme. Justement on a voulu tenter ça. On a voulu inviter le théâtre au cinéma. Le film parle de théâtre. Le comédien rêve d’être un homme de théâtre. On avait deux théâtres. On a même considéré la réalité comme un théâtre. Et parfois, c’est le contraire, c’est-à-dire qu’il y avait un peu de Stanislavski dans le théâtre », indique-t-il dans cet entretien repris par un site électronique. A noter qu’Aissa Djouamaa est en train de produire un film algéro- belge, intitulé De mère à fille, d’un réalisateur belge qui s’appelle Pierre Martinague. Il coproduit aussi un film d’une réalisatrice nigérienne qui s’appelle Amina Abdoulay. C’est une coproduction entre le Niger, l’Algérie et la France. Avec le producteur français Christian Nolan. L’équipe va commencer à tourner en septembre pour le film algéro-belge, tandis que le second, cette semaine entre Alger et Béjaïa : « Il sortira notamment, à la fin de l’année. C’est un long métrage documentaire. Cela évoquera la relation ente mère et fille, Malika Madi, une écrivaine belge d’origine algérienne, qui va ramener sa fille à Béjaïa où habitent ses grands-parents car Malika est née en Belgique. Malika raconte sa relation entre sa mère et sa fille. Sinon, le second film raconte l’histoire du père de la Nigérienne qui était journaliste et a été chassé du Niger car il était dans l’opposition. Il a enseigné en Algérie, dans les années 1960. Il était au journal El Moudjahid. Il est décédé en Algérie. Sa fille retrace son parcours. Son père, un héros au Niger. J’ai laissé ça en dernier car, entre-temps, je produis un court métrage documentaire de Rabah Slimani intitulé Brother in art », rapporte ce réalisateur qui a fait du chemin avant de voir ses rêves d’adolescent grandir et prendre forme…

L. G. et (Agences)