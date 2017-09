Sixième essai nucléaire nord coréen : Washington menace Pyongyang d'une réponse militaire massive

Les Etats-Unis ont menacé la Corée du Nord d'une «réponse militaire massive» au cas où elle menacerait leur territoire ou celui de leurs alliés, à la suite du sixième essai nucléaire du régime de Pyongyang.

La Maison Blanche a indiqué, dans son compte rendu d'un entretien du président Donald Trump avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, que les Etats-Unis n'excluaient pas d'utiliser leurs capacités nucléaires en cas de menace nord-coréenne. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a déjà infligé en vain sept séries de sanctions à la Corée du Nord pour la contraindre à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique, doit se réunir lundi en urgence. Peu après le test de l'engin nord-coréen, qui était selon Pyongyang une bombe à hydrogène ou bombe H, le président Trump a dénoncé une action «hostile», et le secrétaire américain à la Défense, le général Jim Mattis, est monté en première ligne. Depuis la Maison Blanche, Jim Mattis a adressé une mise en garde solennelle au régime de Kim Jong-Un, tout en l'appelant à entendre les injonctions de la communauté internationale. «Nous avons de nombreuses options militaires et le président voulait être informé sur chacune d'entre elles», a déclaré le secrétaire à la Défense à l'issue d'une réunion entre M. Trump et son équipe de sécurité nationale. «Toute menace visant les Etats-Unis ou ses territoires, y compris Guam (dans le Pacifique, ndlr), ou ses alliés, fera l'objet d'une réponse militaire massive», a averti Jim Mattis, à côté duquel se tenait le général Joe Dunford, le chef d'état-major inter-armes. M. Mattis a cependant souligné que les Etat- Unis ne recherchaient pas «l'anéantissement total» de la Corée du Nord. La Maison Blanche a mentionné, dans son compte rendu de l'entretien téléphonique intervenu entre MM. Trump et Abe après l'essai nord-coréen, que les Etats-Unis n'excluaient pas d'utiliser leurs forces nucléaires pour riposter à une éventuelle menace.



Un nouveau tir en préparation, selon Séoul



La Corée du Nord semble préparer un nouveau tir de missile balistique, a prévenu Séoul hier en renforçant ses systèmes de défense après le plus puissant essai nucléaire jamais réalisé par Pyongyang, qui affirme avoir la bombe H. Des signes que le Nord «prépare un nouveau tir de missile balistique sont détectés avec constance depuis le test de dimanche», a averti le ministère sud-coréen de la Défense. Séoul et Washington vont déployer en Corée du Sud davantage de lance-missiles Thaad (Terminal High-Altitude Area Defense), le bouclier américain qui provoque la fureur de Pékin, a par ailleurs annoncé le ministère.

Séoul a tiré aux premières heures hier une salve de missiles balistiques pour simuler une attaque contre le site d'essais nucléaires nord-coréen. Des photographies ont montré des Hyunmoo, missiles sud-coréens de courte portée, en train de s'élancer dans le ciel.

Dans cette surenchère, le Nord a aussi affirmé avoir une bombe assez petite pour être montée sur un missile, ce qu'a semblé confirmer le ministre sud-coréen de la Défense Song Yong-Moon.

Pyongyang a réussi à miniaturiser l'arme nucléaire de façon à pouvoir l'«installer sur un missile balistique intercontinental», a-t-il déclaré.

Ce sixième essai nucléaire est un nouveau défi au président américain Donald Trump, alors que le Nord a réussi en juillet deux tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) qui ont semblé mettre une bonne partie du continent américain à sa portée.

Le Nord menace aussi d'envoyer des missiles près du territoire américain de Guam, dans le Pacifique.

La bombe avait une puissance estimée à 50 kilotonnes, soit cinq fois plus que le précédent test nord-coréen, et plus de trois fois plus que la bombe américaine qui a ravagé Hiroshima en 1945, selon des responsables sud-coréens.

M T et agences