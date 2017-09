Dans la LUCARNE : On n’ira pas à Moscou

L’EN, version Lucas Alcaraz n’a pas réussi à renverser la vapeur comme l’on dit en terra zambienne. Nos hôtes ont mis les moyens pour rendre le séjour des Verts des plus agréables. Zetchi et ses collaborateurs ont eu l’ingénieuse idée de signer une convention avec les Zambiens pour qu’ils nous prennent en charge et qu’au retour aujourd’hui au stade Chahid Mohamed Hamlaoui, la FAF les prendra en charge en retour à l’hôtel Marriott. Une façon d’économiser les devises car chacun fera ses dépenses en monnaie locale. Donc sur le plan organisationnel, une fois n’est pas coutume, les Verts ont été « gâtés ». Par le passé, on a affronté les Zambiens sur des terrains, le moins que l’on puisse dire, impraticables. En dépit de cela, Bensaoula et consorts s’en sortaient à merveille en rentrant à la maison avec les points de la victoire Il y avait, faut-il le rappeler, de la qualité, mais aussi du cœur à l’ouvrage. C’est un point capital sur lequel il faudra s’appesantir un peu plus du fait qu’il est toujours déterminant en dernier ressort. Aujourd’hui, cette « grinta » qu’on connaissait aux Algériens est en train de «foutre le camp» pour on ne sait quelle raison. Et c’est ce qui fait que nos adversaires, la formation de la Zambie, nouvelle version, eu égard au fait que leur coach local, Nyipenda, avait sélectionné sept jeunes issus de la catégorie des U20 qui venait de jouer un mondial de cette catégorie, nous épinglent avec une facilité qui a étonné plus d’un. . Pour un coup audacieux, on ne peut pas trouver mieux ! Il n’a pas tenu compte des critiques acerbes dont il avait fait l’objet. Et le résultat inattendu contre l’Algérie a dépassé toutes les espérances. Pour une équipe considérée, à juste titre comme le « cendrillon » du groupe B, pratiquement éliminée, à la faveur de sa victoire, elle est métamorphosée en devenant le second du groupe B avec 04 pts, alors qu’on ferme la marche avec seulement un point. Nous sommes le cancre de ce groupe. Ce qui est décevant pour la meilleure africaine il y a seulement quelques mois. Il faut admettre aujourd’hui qu’on vient de rater deux objectifs : la CHAN des locaux et le Mondial (Russie-2018). C’est un peu trop ! Que reste-t-il à Zetchi et son entraîneur, Alcaraz, et ses adjoints qui touchent la bagatelle de 70.000 euros. Pour un tel résultat, on peut dire que c’est le « fiasco ». Un local n’aurait pas fait pire. Qu’on se le rappelle ! Il ne nous reste que la CAN-2019 qui aura lieu au Cameroun ou au Maroc. C’est maigre comme objectif. De plus, ce qui effraie les observateurs, c’est qu’avec Alcaraz, on a perdu notre football. On a l’impression que cette équipe algérienne appartient à un autre continent. Personne ne reconnaît le jeu de cette EN. Les supporters sont vraiment très déçus par ce qu’ils ont vu. En un laps de temps très court, on est passé d’une équipe qui faisait frémir n’importe quelle équipe africaine solide et respectée et même mondiale à une équipe quelconque que des jeunots zambiens sont parvenus à battre à plate couture. Ils nous ont donnés une leçon de football. Aujourd’hui, face à ce cuisant échec, puisque c’en est un, il faudra se remettre en cause et se dire que quelque chose ne marche pas rond au sein de l’EN. Tous les observateurs le pensent, même à l’étranger. Ils estiment que l’Algérie est « victime » de son instabilité au niveau du staff technique et aussi organisationnelle. Après le Mondial-2014 où l’Algérie avait accompli une prouesse historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale, même si en 1982, on aurait pu forcer le destin, il faut dire que la « machine du changement » avait commencé à « broyer» les coachs les uns après les autres. Il y eut le départ d’ Halilhodzic, Gourcuff, Rajevac, Leekens et aujourd’hui Alcaraz. Quel est l’avenir qui lui est prédestiné ? Va-il rester ou suivre le chemin emprunté par ses prédécesseurs? C’est une question à laquelle devra répondre Zetchi et son Bureau Fédéral juste après la manche retour du match Algérie-Zambie, aujourd’hui, à Constantine au superbe stade Chahid Hamaloui. Notre football est vraiment à la croisée des chemins. Wait and see !

Hamid Gharbi