Algérie-Zambie : pour le moral

Les Algériens, à Lusaka, ont perdu leurs dernières espoirs de faire partie de la fine fleur mondiale. Nous n’irons pas en Russie pour réaliser un record, celui de se qualifier pour la troisième fois consécutive.

Cette fois-ci, et dès la troisième journée du groupe, on s’est fait éliminer par une équipe zambienne qui a été dans un passé récent, notre « souffre douleur ». On avait le plus souvent réussi à la battre dans son propre fief. Lors du premier Mondial organisé par un pays africain (l’Afrique du sud), avec Saâdane, on avait réussi à les battre par (2 à 0) sur des buts de Bouguerra et Saïfi, en juin 2009. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ; nos capés sont devenus assez frêles dès qu’il évoluent en terre africaine. C'est-à-dire hors de leurs bases. Comme l’avait dit, il y a quelques mois Madjer, la préparation en Afrique est toujours spéciale du fait que le climat et les conditions, d’une manière générale, sont toujours différentes par rapport aux nôtres ou en Europe. D’où le fait qu’on n’arrive pas à tenir le coup sur le plan physique nonobstant que la grande majorité des joueurs proviennent d’Europe.

Certains d’entre eux marchaient sur le terrain avec une certaine gêne pour se déplacer sur le ground du terrain zambien. Même le président de la FAF, Zetchi, a mis l’accent sur cet aspect, même s’il n’explique pas tout. Il y a aussi le choix des joueurs, la tactique à adopter sur le terrain pour juguler le trop plein d’énergie de notre adversaire. De ce côté, on a laissé les Zambiens jouer à leur guise. Nos défenseurs, pour paraphraser une expression d’un ancien entraîneur des Verts : «ils sont devenus des hommes du protocole», puisqu’ils ne faisaient qu’accompagner du regard le joueur adverse sachant qu’il pouvait marquer un but. Ce n’est pas comme cela qu’on pouvait les arrêter ou les empêcher de nuire. Il fallait aller au « charbon » comme dirait l’autre. Zekrini, l’ex-arbitre international, n’a pas manqué de dire avant le match Zambie-Algérie que c’est un match de « sabbat ». C'est-à-dire qu’il faut aller aux duels et ne rien calculer. C’est ce qui a manqué à nos joueurs face aux Zambiens. Cela nous a valu en conséquence le passage précoce à la trappe de ces éliminatoires du Mondial russe, puisqu’on n’a joué que trois matches. Du coup, ce sont les Zambiens qui sont relancés et possèdent une chance pour peu qu’ils aillent à Uyo, battre le Nigéria, même si selon certains spécialistes cela frise la « mission impossible ». Toujours est-il, ils viendront dans l’optique de réussir un très bon coup afin d’accroître leurs chances de se rapprocher encore plus du Nigéria, surtout qu’il se déplacera au Cameroun pour se mesurer à l’équipe locale. Par conséquent, tout est relancé pour la formation de Nyipenda à qui personne n’accordait la moindre chance il y a peu. L’option locale a vite donné ses fruits. Toutefois, à Constantine, les nôtres ne veulent pas se faire marcher sur les pieds en aller et retour. Zetchi a affirmé à une chaîne privée qu’il « faudra remotiver les joueurs afin de terminer le travail car nous sommes des professionnels. Ce sera très dur, mais on fera tout pour requinquer le moral des joueurs ».

C’est vrai que les Verts sont déjà éliminés, mais ce n’est pas une raison d’abdiquer. De plus, il faudra jouer le jeu jusqu’au bout afin de ne pas fausser la compétition du fait que le Nigéria n’a pas encore assurer sa qualification, même s’il est en première position après un sans faute après trois journées. S’il arrive à réussir un bon coup face au Cameroun, il prendrait alors une sérieuse option pour composter son billet pour la Russie-2018. Pour nos capés, on doit prouver que quoi qu’en dise, on possède un bon groupe. Ils sont condamnés, d’une certain façon, a prouvé aujourd’hui devant le public constantinois qu’on espère nombreux. Un trio arbitral malien sous la conduite de Mahamdaou Keita dirigera la rencontre Algérie- Zambie. Il y aura, cette fois-ci le retour d’Ounas et Mahrez. On aurait aimé les avoir à Lusaka. On verra bien !

Hamid G

LA ZAMBIE CHALEUREUSEMENT ACCUEILLIE

La sélection nationale de la Zambie est arrivée dimanche matin à Constantine pour y disputer le match retour des éliminatoires de poules pour la Coupe du monde-2018 contre l’Algérie qu’elle a battue à l’aller (3-1) samedi après-midi a Heroes National Stadium de Lusaka, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La délégation zambienne, qui compte 43 membres, dont le ministre de la jeunesse et des Sports et son épouse, un député parlementaire, le président de la Fédération zambienne de football et son vice-président, était accompagnée également de 99 supporters. Elle a eu droit à un accueil des plus chaleureux avec notamment la présence du wali de Constantine, M. Abdessami Saïdoune, ainsi que de l’Inspecteur général de la wilaya, du Directeur de la jeunesse et des sports, du président de la Ligue régionale de Constantine, du président de la Ligue de wilaya de Constantine, du Chef de la Sûreté de wilaya et du Chef du Commandement de la Gendarmerie nationale de Constantine, alors que le supporters ont été accueillis dans le terminal. Tout a été fait pour faciliter les formalités de police et la délivrance des visas à tous les passagers de l’avion spécial affrété par la Fédération algérienne de football. Après un peu de repos, la délégation zambienne a été acheminée vers l’hôtel Marriott Constantine, le lieu de séjour jusqu’après le match et où toutes les dispositions ont été prises pour lui assurer le meilleur accueil. Quant aux supporters, ils ont été emmenés à l’hôtel Khayam où un tarif très avantageux leur a été consenti grâce à l’intervention de la Fédération algérienne de football. La sélection de Zambie a effectué dimanche, à 17h00, une séance d’entraînement au stade Abed-Hamdani de Khroub.