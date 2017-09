Élimination du dernier bastion de Daech dans le centre de Syrie : Le ministère russe de la défense confirme

Avec l'appui de l'armée de l'air russe, l'armée syrienne a éliminé le dernier bastion de résistance du groupe terroriste auto-proclamé Etat islamique (EI/Daech) dans la province de Hama (centre-ouest), a annoncé samedi le ministère russe de la Défense. L'armée syrienne a lancé une offensive contre les terroristes de Daech dans la ville très stratégique d'Akerbat, dans l'est de la province, et libéré la ville, a indiqué le ministère russe dans un communiqué. L'aviation russe a détruit les positions fortes des terroristes ainsi que leurs véhicules blindés, leurs positions d'artillerie, leurs postes de contrôle et leurs centres de communication, selon le communiqué. La Russie participe aux opérations contre Daech et d'autres groupes terroristes en Syrie depuis septembre 2015, à la demande du président syrien Bachar el-Assad



Une banque australienne soupçonnée de violation des lois sur le financement du terrorisme



La Commonwealth Bank, la plus importante banque australienne, est soupçonnée de violations des lois relatives au financement du terrorisme et de mauvaise surveillance de ses transactions internationales, selon un rapport interne révélé par la presse. "Les procédures de surveillance dans la branche qui s'occupe des clients à l’international étaient inexistantes ou minimales sur près de deux tiers de son activité", indique un rapport interne révélé par Sky News Australia. La plus grande banque australienne, déjà assignée par les services compétents devant la Cour fédérale, est accusée d’avoir contrevenu 53.700 fois aux lois relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Dans sa réaction à ce rapport présenté à la direction de la banque au mois de février, la banque a expliqué qu’il était un "document de travail" qui comprend des propositions visant à améliorer ses procédures, notamment l'automatisation de tâches jusqu'à présent manuelles. (APS)