Aides humanitaires internationales au peuple sahraoui : Le CRA dénonce les réductions

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a dénoncé hier par le biais de sa présidente Mme Saida Benhabylès, la décision internationale de réduire les aides humanitaires destinées au peuple sahraoui, appelant l'ONU et les organisations humanitaires internationales à faire pression sur les donateurs pour annuler cette décision "irresponsable". Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec la militante sahraouie des droits de l'Homme, Aminatou Haidar au siège du CRA, Mme Benhabylès a appelé l'ONU et les organisations humanitaires à œuvrer pour annuler la décision internationale de réduire les aides humanitaires destinées au peuple sahraoui sous prétexte de "crise financière", affirmant que la situation dans les territoires sahraouis occupés "est très préoccupante".

La même responsable a appelé à "l'application du droit humanitaire international pour sauver les Sahraouis d'une tentative de génocide à travers une décision économique à visée politique", ajoutant que "cette décision irresponsable est contraire aux droits de l'Homme les plus élémentaires". Mme Aminatou Haider a dénoncé pour sa part "la complicité internationale" qui permet à l'occupant marocain d'exploiter les richesses du Sahara occidental", rappelant les tentatives de la France visant à faire pression sur l'Union européenne pour réduire les aides humanitaires destinées aux réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Mme Haidar a mis en garde contre les conséquences de cette décision qui risque de pousser les jeunes Sahraouis à l'immigration. (APS)