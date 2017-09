Accord de l'OPEP pour réduire la production de pétrole : La Russie favorable a sa prorogation

La Russie va "probablement" soutenir une nouvelle prorogation de l'accord de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (OPEP) pour réduire la production de pétrole, estimant que celui-ci a contribué à la stabilisation du marché, a déclaré le vice-Premier ministre Russe, Arkady Dvorkovich.

"La suite, la plus probable est que l'accord sera prolongé", a déclaré le responsable russe lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision spécialisée Bloomberg TV, a rapporté l'agence Bloomberg sur son site web samedi. Cependant, M. Dvorkovich a estimé qu' "il est encore trop tôt pour prendre une décision définitive". "Nous sommes encore à six mois, alors nous verrons", a-t-il ajouté. "D'après l'évaluation préliminaire (l'accord relatif à la réduction de la production pétrolière), il est clair que l'accord a été efficace et a contribué à la stabilisation du marché", a déclaré M. Dvorkovich. "Le ministère russe du pétrole Alexander Novak est pleinement impliqué dans le suivi du respect des réductions", a indiqué le vice-Premier ministre Russe. "Le ministre russe de l'Energie et son homologue irakien, Jabbar al-Luaibi, se sont rencontrés la semaine dernière à Moscou pour discuter de la coopération dans le cadre de la réunion ministérielle de l'OPEP et de Non-OPEP", selon le ministère russe de l'Energie, a rapporté l'agence Bloomberg. La production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a diminué de 170.000 barils par jour en août, par rapport à son pic de 2017, atteint le mois précédent, les extractions libyennes étant perturbées par de nouveaux troubles et les autres pays membres respectant mieux l'accord de réduction de la production en vigueur depuis le début de l'année, a révélé une enquête publiée jeudi dernier. "La production de l'OPEP a été de 32,68 millions de baril par jour en moyenne en août", selon la même source. Le 25 mai à Vienne, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des pays producteurs non membres emmenés par la Russie, avaient décidé de prolonger de neuf mois jusqu'à fin mars 2018 l'accord de réduction de la production entré en vigueur au début de l'année. Pour rappel, l'OPEP et des pays producteurs hors OPEP avaient convenu, en décembre 2016 à Vienne, d'un accord, le premier du genre depuis une quinzaine d’années, pour agir ensemble en réduisant leur production d’un total avoisinant 1,8 millions b/j à partir de janvier 2017 pour une période six mois. La prochaine réunion ministérielle entre délégués de l'OPEP et Non-OPEP est prévue le 30 novembre prochain. (APS)