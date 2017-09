Dans la LUCARNE : L’argent avant tout

lTout le monde avait constaté avec une certaine stupeur ce qui se passe en Europe où l’argent coule à flots. Certains «grosses écuries» ne comptent plus leur argent au point «d’écumer» les marchés des transferts. Dès qu’une «pépite» commence à briller dans le ciel du football mondial, on n’hésite pas à lui «tomber» dessus. Toutefois, et malgré les clauses qu’on peut mettre pour dissuader les « grosses pointures », on peut dire que rien ne peut les arrêter. On avait vu comment le Qatari, Nacer El Khalemlifi, président du PSG, avait procédé avec Neymar et la clause instaurée par la direction de Bartomeu. Aujourd’hui, le « pauvre» Bartomeu se trouve face à une motion de censure emmené par un ancien socio qui s’était présenté à la présidence du club catalan en 2015. Par conséquent, le président du Barça s’est pris à son propre piège. Aujourd’hui, tout le monde est en train de se «blinder» pour éviter un mauvais tour comme celui de Neymar pour ses stars. Asension et Isco, pour ne citer que ces deux joueurs, sont très convoités. Cette nouvelle tendance des clauses vient de rendre toutes les relations entre clubs des plus exécrables. On ne peut plus faire comme on en a envie. Il faut beaucoup d’argent pour se faire respecter dans un monde du football de plus en plus «pourri» Le Barça parle, désormais, d’un marché des transferts «inflationniste». Ils sont tombés dans leur propre piège, puisque les «blaugrana» n’ont pas réussi à ramener Coutinho (200 M. Euros) et Di Marioa (70 M Euros). On ne comprend plus rien. Un joueur très jeune, qui a été acheté pour 15 millions par Dortmund de Rennes (Demebélé le mauritanien) se revend une année plus tard pour la bagatelle de 147 millions d’euros avec les «variables» comme l’on dit. Par la faute de certains présidents, aujourd’hui, pour se renforcer en joueurs de qualité, il faut «casquer». Le transfert du coup, est devenu un véritable casse-tête pour la majorité des équipes, notamment celles qui jouent les premiers rôles sur le plan international comme la Ligue des champions d’Europe. Il faut mettre trop d’argent sur la table pour ne pas se faire distancer par les autres prétendants. Car, il s’agit d’une course implacable où il n’y plus de places pour les petites «bourses», pour de ne pas dire les «pauvres». Le football est devenu une grosse course pour le leadership comme l’avait fait le Real de Madrid lors du précédent exercice et même en ce début de saison en raflant tout . Face à cette nouvelle donne, les clubs anglais sont en train de faire le forcing pour être au diapason des clubs espagnols et même français avec le PSG qui vient de se payer Neymar et Mbappe. Les Anglais, qui possèdent aussi beaucoup d’argent, ne veulent pas rester en marge et continuer à voir la domination des clubs ibériques et même italiens avec la « Juve » faire le vide autour d’eux. Durant cette période du mercato, qui s’est achevée le 31 août dernier, on peut dire qu’ils ont «cassé la tirelire». «Les clubs anglais de Premier League ont dépensé la somme record de 1,5 milliard d'euros au total lors du mercato estival 2017», a annoncé vendredi le cabinet d'audit Deloitte. Les clubs anglais ont établi un autre record avec 210 millions de livres (228 M EUR) dépensées pour la seule journée de jeudi, dernier jour du marché des transferts. Au total, les sommes dépensées par les clubs de Premier League lors de ce mercato estival sont en augmentation de 23% par rapport au précédent record établi sur la même période l'an dernier». Y- a-t-il une limite à ne pas dépasser ? La question reste posée. Toujours est-il, tout le monde cherche à mettre la main sur l’oiseau rare dans l’optique de rivaliser avec les meilleurs. Car, la condition de la réussite, c’est d’acheter les meilleurs. Sinon, vous n’aurez aucune chance de résister à l’adversité. C’est de plus en plus « féroce » et tous les coups sont permis. L’UEFA avec l’enquête qu’elle va faire sur les comptes du PSG dévoile bien la détérioration de la situation actuelle du mercato. Il faut qu’il y ait des garde-fous, sinon ce sera la grande anarchie qui ne peut être propice ni au football ni à personne.

Hamid Gharbi