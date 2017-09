Eliminatoires du mondial 2018 (GB-3e journée) : Les verts pensent à la CAN-2019

Les carottes sont bel et bien cuites pour notre sélection nationale, version Alcaraz. Elle n’a nullement réussi à faire naître l’espoir pour des millions de fans des Fennecs, à Lusaka, capitale zambienne, devant un onze des Chipolopolo qui avait aligné une équipe rajeunie.

Il y avait, en effet, quelques sept joueurs issus des U20 qui participaient au dernier Mondial de cette catégorie. D’ailleurs, en Zambie, tout le monde a estimé que ce changement brutal pour Wedson Nyirenda était « suicidaire » devant une équipe algérienne considérée comme hors de portée. À vrai dire, on s’est trop appuyé sur les performances passées de notre équipe nationale après l’excellent Mondial réalisé en 2014 au Brésil avec Halilhodzic qui vient de qualifier avant terme le Japon au Mondial -2018. Depuis, que d’eau a coulé sous les ponts après la succession rapide d’entraîneurs comme Gourcuff, puis Raevac, Leekens et maintenant Alcaraz. Ce dernier issu de la «filière espagnole » était vue comme la solution qui allait nous remettre sur selle et rendre le sourire à tout un peuple amoureux du football. On savait que la tâche contre la Zambie ne serait pas une partie de plaisir, même si Alcaraz lors de sa dernière conférence de presse organisée à Sidi Moussa, avait fait montre d’optimisme qui avait surpris d’ailleurs les observateurs, surtout que les Verts n’étaient pas préparés comme il le fallait. De plus, quelques joueurs sont arrivés en retard au stage. Ghezzal n’a débarqué que mercredi, nonobstant qu’il était autorisé. Mahrez a aussi été autorisé à se rendre en Europe pour finaliser son transfert qui ne s’est pas fait en fin du compte. Résultat des courses, c’est l’EN qui a été pénalisé par l’absence d’un précieux pion qui aurait pu la mener au succès face à la « petite Zambie ». Comme dit l’adage, « il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuée ». On avait cru prématurément que les trois points devant la Zambie étaient déjà dans la poche. Et c’était déjà la première fausse appréciation. Car chaque match est toujours différent par rapport à un autre.

La défaite des Zambiens face aux Nigérians sur le score de (2 à 1) a été oublié, surtout après les changements opérés par le nouveau coach —qui est un local— en rajeunissant l’équipe en Afrique, les coachs locaux ont encore de la valeur.

Ceci dit, le match contre la Zambie était décisif, c’est l’avis de tous les spécialistes. Une victoire était impérative, c’est le moins que l’on puisse dire, surtout que nous n’avons qu’un « maigre » point dans notre compteur, celui obtenu, à Tchaker , contre le Cameroun avec Rajevac. Il fallait donc aligner dans ce magnifique stade de Lusaka les meilleurs éléments capables de nous remettre en course et surtout accroître nos chances pour rester dans les basques des Nigérians qui avaient

« étrillé », un jour plus tôt, le Cameroun, champion d’Afrique en titre, sur le score de (4 à 0). Dès les premières minutes de jeu, on s’est rendu compte que les nôtres étaient un cran en dessous des Zambiens. Notre équipe nationale n’était pas en place et les joueurs alignés, hormis Bensebaïni, n’étaient pas du tout rassurants. Ils se faisaient débordés avec une aisance déconcertante comme s’il s’agissait de débutants. Là, nombreux sont ceux qui ont été surpris par la titularisation de Hassani qui vient du championnat bulgare et qui n’a jamais joué auparavant. On peut dire qu’il n’était pas le seul hors du coup, mais aussi Ghoulam, Aissa Mandi. Pour Hassani, la faute incombe directement à Alcaraz et non pas au joueur. On n’a pas le droit de faire des essais à un joueur alors qu’on est à la 3ème journée des éliminatoires du Mondial russe. À vrai dire, ce « joueur a été grillé » avant terme puisqu’il a été remplacé dès le démarrage de la seconde mi-temps. Nos arrières locaux (Mandi et Ghoulam) se faisaient « embarqués » le « nez dans le guidon » comme s’ils n’existaient pas. Globalement, la première mi-temps des Verts a été catastrophique, puisqu’on a encaissé bêtement deux buts qu’on aurait pu éviter s’il y avait une tactique de jeu claire et surtout qui prouve qu’on a vraiment une équipe. Ce n’était pas le cas. Même nos individualités étaient absentes. Certains avaient même affirmé que des joueurs comme Bentaleb, Ghoulam, Mandi donnaient l’impression d’attendre la fin du match pour rentrer sur Alger et Constantine (lieu du match retour ce mardi). La rentrée du jeune Atal avait apporté une meilleure animation aux côtés de Soudani, le meilleur parmi les attaquants.

On pense à Slimani et aussi à Hanni, tous deux transparents. Ce dernier nous a habitués à mieux par le passé. La seconde mi-temps a été, par intermittence, plus réjouissante, de plus, avec l’expulsion du N°10 zambien, un joueur très dangereux. Cela nous a permis de revenir dans le match après le superbe but de Brahimi qui avait eu une prestation plus conséquente par la suite. Toutefois, la sortie de Soudani, le plus énergique et le plus percutant, avait eu pour effet de refroidir nos capés. Le jeu deviendra alors plus décousu, quoi qu’il faille relater la superbe action de Saâdi qui manquera de peu le poteau rentrant. Il y eut aussi le penalty non-sifflé par l’arbitre angolais. Toujours est-il, le troisième but des zambiens a été inscrit devant une «bonne brochette » de joueurs algériens qui se sont contentés de le voir tirer. Ce n’est pas comme cela qu’on peut gagner et se qualifier à un Mondial ou même à la CAN.

Il faudra changer de fusil d’épaule et se remettre en cause. Peut-on aller loin avec un tel staff ? Il est clair que non, surtout qu’il s’agit du deuxième échec après celui de l’EN A’ devant la Libye. On peut dire, d’ores et déjà,

« adios » à la Russie-2018. Les supporters algériens ne méritent pas un tel coup du sort, surtout que l’Etat par le biais du MJS avait donné tous les moyens pour que notre EN évolue dans de très bonnes conditions. Notre équipe nationale a nettement régressé. Il faut que tout cela change et appliquer une nouvelle stratégie pour repartir de nouveau. Car, l’Algérie a toujours été un pays de football. On n’a pas le doit de la laisser choir de cette façon. C’est très dangereux pour l’avenir de notre sélection nationale.

Hamid. G