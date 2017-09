Alimentation en eau durant les fêtes de l’Aid : «globalement satisfaisante» selon le ministère de tutelle

A l’occasion des fêtes de l’Aïd El-Adha, ayant coïncidé avec les 1er et 2 septembre 2017, le ministère des Ressources en Eau avait mis en place un dispositif particulier de suivi et de sécurisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement à travers les 48 wilayas pour assurer, à la fois, la continuité de l'approvisionnement de manière régulière, quantitative et qualitative à partir du 29 août, et le fonctionnement normal des réseaux et des installations d’assainissement.

Conformément aux instructions du ministre, des volumes supplémentaires ont été alloués à partir des barrages, en dépit des faibles niveaux de remplissage. Les stations de dessalement de l’eau de mer installées tout le long du littoral ont fonctionné à leur plein régime. Tous les réservoirs de stockage ont été remplis la veille de l’Aïd pour assurer une distribution continue le lendemain. Une permanence a été mise en place à tous les niveaux de responsabilité, et pour parer à d’éventuelles perturbations, une flotte de plus de 500 camions -citernes a été mobilisée à travers toutes les wilayas.

D’une première évaluation de ce dispositif, il ressort que la situation de la distribution de l’eau potable assurée par l’ADE, la SEAAL, la SEOR et la SEACO a été globalement satisfaisante en dépit de la forte demande enregistrée notamment le premier jour de l’Aïd. En effet, la consommation journalière habituelle au niveau national est de l’ordre de 9,4 millions de m3. Le pic de consommation enregistré le premier jour de l’Aïd a atteint 10,3 millions de m3, soit une augmentation de près de 1 million de m3. L’Algérienne Des Eaux (ADE), qui gère le service public de l’eau au niveau de 852 communes, a enregistré un pic de production de l’ordre de 4.800.000 m3, soit 10 % en hausse par rapport à la moyenne journalière.

Dans les grandes villes, Alger a noté, le premier jour de l’Aïd, un pic de 1,234 million de m3, soit plus de 13% par rapport à la moyenne journalière. Ce soutirage très important pendant une tranche horaire réduite (de 08h à 12h00) a induit une chute de pression, empêchant parfois l’eau, dans certains quartiers de la capitale, d’atteindre les étages supérieurs et les habitations en bout de réseau.

La wilaya d’Oran a enregistré, le premier jour, un pic de consommation de 465.000 m3 soit 7% en hausse par rapport à la moyenne journalière. La wilaya de Constantine a enregistré, quant à elle, un pic de plus de 410.000 m3, soit 10 % de plus par rapport à la moyenne journalière. Les équipes mobilisées par les différents gestionnaires du service public sont intervenues avec célérité pour atténuer les perturbations enregistrées ici et là et procéder à l’approvisionnement des populations en eau potable par le biais des camions-citernes. S’agissant de la wilaya d’Annaba, la situation est un peu plus délicate. En effet, les volumes emmagasinés dans le barrage de Cheffia qui alimente la ville d’Annaba et le complexe sidérurgique d’El-hadjar sont à leur plus bas niveau (21 millions de m3 sur une capacité globale de 185 millions de m3). Cela rend difficile l’alimentation de la population d’Annaba et la dotation du complexe El-Hadjar en eau brute. Une attention particulière est accordée par les pouvoirs publics à la situation qui prévaut dans cette wilaya. En effet, en concertation avec le wali d’Annaba, un programme de mise à niveau des installations a été mis en place. Il consiste principalement en la réalisation de nouveaux forages, la réhabilitation des champs de captage et la rénovation de la conduite principale d’adduction. Pour atténuer, un tant soit peu, ce déficit, un programme de citernage de plus de 25 camions-citernes a été mis en place. En matière de gestion des réseaux d’assainissement, plusieurs interventions ont eu lieu, notamment à Ain-Témouchent, Médéa, Maghnia, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Biskra, etc., pour déboucher des collecteurs obstrués par les rejets solides résultant de l’abattage des moutons, dans les regards d’égoûts.