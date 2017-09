REGARD : Quand le manque d’eau tempère la joie

Un Aïd sans eau, encore une fois, semble être notre destinée, avec les éternelles coupures, malgré les assurances de la SEAAL et ses communiqués qui se ressemblent, sortis pour la circonstance, dans une ultime tentative de chasser de nos esprits cette triste réalité que nous subissons tous les jours. La pénurie d’eau gâche bel et bien notre joie. Le moral, comme une batterie à plat, a du mal à démarrer en ce premier jour de fête où le besoin d’eau est carrément décuplé. Les familles, en ce jour béni en effet passent de mauvais moments avec leurs robinets frappés par la sécheresse, même durant un évènement aussi particulier et exceptionnel que l’Aïd el kebir. Les habitants de certains quartiers ont en vu des vertes et des pas mûres et pour cause, ces perturbations de l’alimentation en eau potable. Nos cités, nos rues, tout comme les parties communes des bâtiments sont les premiers perdants de ces dysfonctionnements du réseau AEP. Il faut dire que l’incivisme mais également le phénomène de rationnement de l’eau sont passés par là. Les signes ne trompent pas d’ailleurs. On n’a sûrement pas besoin d’être un expert pour découvrir le pot aux roses. Le recours aux citernes pour l’approvisionnement de certaines communes reste malheureusement limité durant les périodes de fête, alors que la consommation d’eau double. Le dispositif spécial pour assurer la continuité du service public de l'eau et de l'assainissement n’a pas sauvé les familles une fois de plus, soumises à une rude épreuve. L’Aïd rime aussi «eau au compte-goutte» et autres casse-têtes qu’il faut accepter, bon gré, mal gré.

Samia D.