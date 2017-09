Solidarité Les enfants hospitalisés à l’honneur

Quelle autre belle action que celle qui redessine le sourire aux enfants trisytes, malades et obligés de garder le lit d’hôpital le jour de l’Aïd ? Aucune autre joie n’égalera celle ressentie face au regard d’un enfant ébloui par le cadeau qu’on lui offre ou le bonheur qu’on lui procure dans la triste réalité d’une chambre d’hôpital.

C’est pour ressentir ce ravissement et cette satisfaction en procurant du plaisir à ces enfants que plusieurs associations ont organisé le jour de l’Aïd El Fitr une immense fête avec clowns, cadeaux et toute la magie propre à ces manifestations, pour des enfants hospitalisés dans divers structures de santé et centres spécialisés de la capitale. Une véritable bouffée d’air frais apporté par les bénévoles et donateurs en créant pour ces enfants une ambiance où la maladie est oubliée l’espace d’une journée.

Des jouets, des livres et des vêtements neufs pour l’Aïd ont été distribués à cette occasion dans une atmosphère de fête et de joie. Chaque année, à l’occasion de l’Aïd, les différentes associations organisent des actions afin de donner aux enfants malades un peu de chaleur, la première de toutes leurs œuvres caritatives. L’une des associations les plus actives en de pareilles occasions est l’association Souk et l’une des actions la plus importante et la plus ancienne est la réalisation, tout au long de l’année du Ciné-Souk (le cinéma sur écran géant pour les enfants) dans différents centres de pédiatries des hôpitaux d’Alger ainsi que dans des centres spécialisés.

Souk célèbre aussi les fêtes religieuses avec les enfants. C’est ainsi que le nombre des ciné-Souk augmente pendant le mois sacré de ramadan avec en moyenne de 2 à 3 par semaine plus un ftour préparé dans un centre spécialisé le week-end (orphelinats, écoles pour jeunes sourds, écoles pour jeunes aveugles, Diar errahma…) et une fête spéciale pour la veillée du 27e jour. Quant aux autres célébrations, chacune selon les traditions : rechta, henné pour Achoura, boukalat, poulets, tenues traditionnelles pour le Mouloud, distribution de vêtements neufs pour l’Aïd… Le Souk c’est aussi permettre aux enfants de sortir profiter des loisirs dans la capitale (le cirque, les musées, le sport...). Près de 1.000 enfants malades ou en difficultés bénéficient ainsi de ces actions durant toute l’année. 800 enfants malades ont profité au début du mois de juillet d’une grande sortie à la plage, d’autres ont bénéficié, à l’occasion de Leilat el Qadr, d’une fête ou des enfants ont été circoncis dans une belle ambiance. Créée en 1995 par un groupe d’étudiants en médecine qui voulaient changer l’environnement triste des enfants, l’association Souk et le club scientifique de la faculté de médecine d’Alger ont commencé par la création d’un journal où ils permettaient aux étudiants de s’exprimer, distribué contre des dons et ont fait une petite fête avec l’argent récolté au niveau du service de pédiatrie de l’hôpital Parnet. Depuis ce jour, la grande histoire du «Souk» a commencé. Le journal des étudiants étaient publié régulièrement, les activités à l’égard des enfants malades plus nombreuses et le nombre d’adhérants bénévoles en hausse continu, si bien que d’autres étudiants, hors du domaine de la médecine, ont rejoint ce monde magique où l’enfant est roi et à l’étudiant peut s’affirmer. Maintenant le Souk est une association 100% bénévoles dont 95% ont moins de 25 ans, —environ 70% d’étudiants en médecine et de jeunes médecins, 10% d’étudiants d’autres filières et 10% de différents membres, qui ont tous comme objectif de donner un peu de joie aux enfants malades.

Farida Larbi