Rentrées politique et sociale : Cohésion et solidarité

Le Parlement avec ses deux chambres procédera aujourd’hui à l’ouverture de la session 2017 -2018, en vertu de l’article 135 de la Constitution de 2016 stipulant que l’institution parlementaire avec ses deux chambres siège une fois par an «pour une durée minimale

de dix mois à compter du deuxième jour ouvrable du mois de septembre».

Cette nouvelle session, qui entamera ses travaux dès ce matin, s’annonce exceptionnelle, compte tenu d’un agenda politique où sont inscrits en première ligne différents enjeux que le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, compte réussir haut la main, non sans l’appui des Parlementaires qu’ils soient députés où sénateurs.

En effet, faire valoir une cohésion dans l’action de l’Exécutif et du Parlement, en privilégiant une synergie mieux optimisée dans la conjugaison des efforts, c’est l’une des conditions sine qua non qu’il y a lieu de satisfaire absolument pour s’assurer d’une exécution efficace du programme du Président de la République de développement tous azimuts.

En la matière, les objectifs à atteindre doivent se consacrer dans la «sérénité et la quiétude et non en semant le trouble et la confusion», comme le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l’a d’ailleurs clairement souligné lors de la rencontre du gouvernement avec ses partenaires économiques et sociaux, tenue le 24 août dernier à Alger et à l’issue de laquelle, il a été notamment décidé d’un commun accord de différer la prochaine réunion de la Tripartite.

Le propos du Premier ministre ne souffrait en effet aucune équivoque. Seule cette logique d’unir les efforts prônée par M. Ouyahia est à même de permettre de relever les défis auxquels le pays est confronté au double plan interne et externe.

A l’évidence, la mission du Parlement pour réussir cette dynamique est cruciale. Elle consiste en la mise en place d’un cadre législatif substantiellement inspiré des nouveaux amendements de la Constitution, révisée en 2016, tendant à réaffirmer l’Etat de droit, renforcer l’ancrage démocratique et œuvrer pour la prospérité économique, la promotion de la stabilité sociale et surtout la préservation de l’unité nationale. C’est à cet esprit de consécration des valeurs républicaines que devront répondre les principaux projets de lois au nombre d’une vingtaine indique-t-on qui seront soumis à l’adoption des parlementaires durant cette nouvelle session.

Des projets loi qui seront débattus et soumis à l’adoption des parlementaires au cours de cette nouvelle session 2017-2018. L’on cite, entre autres, le projet de loi de finances 2018, le projet de loi sur la santé ainsi que d’autres textes élaborés par le ministre de la Justice qui sont en conformité avec la loi fondamentale.

Rentrée sociale, Plan d’action du gouvernement et les locales 2017



L’importance que revêt en outre l’ouverture aujourd’hui de cette session parlementaire réside dans le fait qu’elle coïncide avec la rentrée sociale, dont les préparatifs pour réussir cet événement dans des conditions de sérénité et de paix sont au beau fixe.

Autre événement majeur durant ce mois de septembre au sein du Parlement, l’accueil du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour la présentation du Plan d’action du gouvernement et ce, en vertu de l’article 94 de la nouvelle Constitution.

Il semble aisé de discerner d’ores et déjà les grandes lignes de ce Plan d’action, et pour ce faire, il suffirait simplement de se référer aux déclarations du Premier ministre lors de la dernière rencontre du gouvernement avec ses partenaires sociaux économiques. Il en ressort que ce Plan d’action vise, entre autres à assurer un soutien conséquent à l’entreprise algérienne qu’elle soit publique où privée, et ce dans le but évident de dynamiser la productivité souhaitée dans le cadre d’une relance économique hors hydrocarbures.

Dans cette optique, il sera assurément exclu tout recours à l’endettement extérieur pour la finance des projets d’investissement. Pour cause, il s’agit d’une orientation du Président de la République pour laquelle le gouvernement de M. Ouyahia devra veiller à son respect.

La politique sociale de l’Etat sera réaffirmée et occupera sans doute une bonne place lors de la présentation par M. Ouyahia du Plan d’action devant les parlementaires. Idem pour ce qui est des différents mécanismes que le gouvernement mettra en place dans le cadre d’une stratégie visant la promotion des valeurs de la paix et de la stabilité sociale dans le respect des équilibres régionaux et suivant une politique de mise à profit des différentes potentialités dont dispose chacune des régions. L’action du gouvernement dirigée par M. Ahmed Ouyahia devra s’étaler en outre sur les préparatifs liés au scrutin des élections locales fixé pour le 23 novembre prochain. Un scrutin qui se décline comme une étape importante dans le processus de consolidation de l’édifice institutionnel de l’Etat.

Karim Aoudia



membres du bureau de l’APN

Répartition des tâches

l M. Abdelkader Hadjoudj, en charge des relations avec le Conseil de la nation,le gouvernement et les autres instances constitutionnelles

Le bureau de l’APN s’est réuni, hier à Alger, sous la présidence de M. Said Bouhadja, son président. La réunion, consacrée à la répartition des tâches entre les membres du bureau de l’APN et tenue à la veille de l’ouverture de la session ordinaire du Parlement pour l’année 2017/2018, intervient en vertu des articles 9, 11, 14, 15 et 17 du règlement intérieur de l’APN, indique un communiqué de l’Assemblée.

Ainsi, M. Amine Senouci, vice-président, a été chargé de la législation, M. Abdelkader Hadjoudj, vice-président, s’est vu confier les relations avec le Conseil de la nation, le gouvernement et les autres instances constitutionnelles, alors que M. Hadj Laib, vice-président, a été chargé des affaires des députés et M. Smail Mimoune, vice-président, des relations publiques. M. Bouhadja a chargé ses vice-présidents, M. Djamel Bouras, des activités extérieures et Mme Fouzia Bensahnoune, de la communication, de la culture, de la publication et de la formation. Par ailleurs, les vice-présidents Mohamed Moussaoudja, Boudjemaa Torchi et Mohamed Abi Ismail ont été chargés du suivi des affaires administratives et du contrôle financier. (APS)