Constantine : Plus de 200 hectares de forêts ravagés

Une superficie forestière estimée à 216,5 hectares a été ravagée par les feux durant le mois d’août dernier à Constantine, a-t-on appris samedi auprès d’un cadre de la Conservation des forêts. Parmi ces pertes figurent 78 ha d’arbres forestiers constitués de pins d’Alep et d’eucalyptus, 84,5 autres hectares de jeunes plantations et 54 autres hectares de broussailles, a indiqué à l’APS le chef du service de la faune et de la flore par intérim Ali Zeghrour.

Ces dégâts ont été causés par 11 foyers d’incendie, recensés dans les forêts de Djebel Ouahch (Constantine), de Hedadj, dans la commune d’Ibn Badis, de Kesar Kelal, dans la commune de Didouche-Mourad, et de celle de Drea Naga, dans la commune d’El Khroub, a-t-il détaillé, rappelant que seuls trois incendies causant la destruction de 17 hectares ont été dénombrés durant le mois d’août de l’année 2016.

Ces mêmes services ont mobilisé, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, une centaine d’agents dont 37 agents de première intervention qui veillent à la surveillance et à la préservation du patrimoine forestier local, selon le même responsable. L'incendie de forêt le plus dangereux, selon M. Zeghrour, est celui qui s’était déclaré dans la forêt de Kesar Kelal sur les hauteurs de la localité de Didouche-Mourad, où les flammes ont ravagé 84 hectares de jeunes plantations. Vingt feux de forêts, provoquant la destruction de 316 hectares, ont été signalés dans la wilaya de Constantine depuis juin dernier, a-t-on indiqué à la conservation des forêts.