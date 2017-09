M’sila : 300 hectares irrigués au goutte-à-goutte

Une superficie supplémentaire de terres agricoles de plus de 300 hectares est désormais irriguée au moyen du système du goutte-à-goutte au titre de l’année 2017 dans la wilaya de M'sila, a-t-on indiqué, à la wilaya. La mise en place de ce système au profit de plus de 100 agriculteurs, inscrite dans le cadre du soutien au travail de la terre, a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de plus de 10 millions de dinars, selon la même source. L’irrigation au goutte-à- goutte a prouvé son efficacité en donnant des résultats «probants», notamment dans les exploitations agricoles spécialisées dans la culture sous serre des légumes, ont affirmé les services de la wilaya.

Les services agricoles s'emploient à généraliser ce système utilisé à l'heure actuelle sur une superficie de 2.000 hectares, représentant 20 % des surfaces irriguées de la wilaya, avec l’objectif d'économiser l'eau d'irrigation qui provient à plus de 90 % des nappes souterraines qui ont enregistré un rabattement de plus de 80 mètres, selon les services de la direction de wilaya des ressources en eau.