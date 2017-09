Annaba : Les équipes d’assainissement n’ont pas chômé

Entre 1.000 et 1.200 tonnes de déchets ménagers ont été enlevés durant la seule journée de l’Aïd El-Adha pour la seule ville d’Annaba, a-t-on appris du directeur de wilaya de l’environnement, Noureddine Chouali. Cela a été rendu possible grâce à la mise en place d’un dispositif spécial pour la collecte et le ramassage des déchets ménagers issus notamment de l’abattage des moutons du sacrifice, a-t-il précisé. Initiée sous la Direction de l’environnement en collaboration avec l’Epic Annaba propre, l’Epic centre d’enfouissement technique (CET) et l’APC du chef-lieu, cette opération de collecte des déchets ménagers a vu la mobilisation de quelque 480 agents de nettoiement et techniciens, de 29 camions, 20 bennes-tasseuses, 3 rétrochargeurs, 5 chargeurs et 2 bulls au niveau du centre d’enfouissement technique de Berka Zerga, commune d’El Bouni. Le problème des déchets ménagers existe depuis des années à Annaba et se multiplie par 6 ou 7 le jour de l’Aid El Adha, a souligné le directeur de l’environnement de la wilaya. A cet effet, et pour faire face à l’augmentation de la production des déchets ménagers le jour de l’Aïd El-Adha, un centre de transit des ordures ménagères, a été créé au parc communal de l’ex-BGA. Ce dernier est destiné à la réception des déchets, une histoire de facteur temps, a tenu à expliquer le directeur de l’environnement, précisant que les 2/3 du volume horaire consacré à cette opération sont réservés au trajet reliant la ville de Annaba au CET de Berka Zerga. Puis à partir de ce site, il y a des camions chargés d’évacuer les déchets ménagers vers le CET. L’opération a débuté à 13 heures le jour de l’Aïd et elle s’est achevée vers 1 heure du matin, a fait savoir le même responsable, ajoutant que deux équipes ont été réquisitionnées pour assurer la collecte et le ramassage des déchets ménagers de 13 heures à 3 heures du matin. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation a été initiée par la Direction de l’environnement en collaboration avec la maison de l’environnement et le mouvement associatif.

B. Guetmi