Oran : Contrôle vétérinaire accru

Les brigades mobilisées à travers la wilaya d’Oran pour assurer la permanence du contrôle vétérinaire durant la fête de l’Aïd El Adha ont procédé à une saisie partielle d’une vingtaine d’organes atteints de kystes hydatiques (10 poumons et 10 foies) a-t-on appris de Mme Bencheikh, chef du service vétérinaire à la direction des services agricoles de la wilaya d’Oran.

Le bilan d’activité des services compétents arrêté jusqu’à hier 12h00 fait ressortir en outre des cas de tuberculose et 3 carcasses et ictériques qui ont nécessité une saisie totale et la destruction totale de la carcasse.

Durant cette fête de l’Aïd, c’est un total de 25 éléments, techniciens et vétérinaires, qui ont été mobilisés pour assurer le contrôle sur les sites d’abattage. Selon la même responsable, deux sites ont été ouverts à cette occasion. Il s’agit des abattoirs d’Aïn El Baïda et ceux de la commune d’Oran qui ont enregistré une grande affluence.

A ce propos, notre interlocutrice a fait savoir que près de 700 carcasses ont été contrôlées et 22 bovins le jour du sacrifice. Le marché du cheptel de la wilaya d’Oran a été approvisionné de près de 350.000 têtes pour la vente à l’occasion de cette fête. Ces moutons sont ramenés principalement des wilayas limitrophes ou de celles du Sud- Ouest, Saïda, Tiaret, Naâma et El Bayadh. « Nos équipes ont procédé au contrôle de 8.500 têtes durant les 10 derniers jours précédant la fête.

De façon générale, le cheptel destiné au marché local était bon. Une vingtaine de vétérinaires ont été mobilisés à travers les différents points de vente définis par arrêté du wali ayant concerné 56 sites en plus des 4 dégagés par le ministère de l’Agriculture dédiés à la même opération, soit un total de 60 sites», a indiqué Mme Bencheikh, avant de souligner qu’une trentaine de points de vente informels ont été recensés, notamment à Millénium, Haï Nour, Haï Sabah, Senia Ain El Baïda. Elle a précisé, par ailleurs, que 3 brigades mobiles à travers les communes de Tafraoui, El Braya et Oued Tlélat et deux brigades mobiles au Douar Belgaïd, Haï Nour AADL et une autre à El Hamri,

El Makkarri Yaghmouracen, ont été mobilisées pour assurer le contrôle vétérinaire pendant les deux jours de l’Aïd.

Il est à rappeler qu’à l’échelle nationale, la tutelle a mis en place un dispositif de prévention visant à optimiser l'encadrement sanitaire en prévision de l'Aïd el-Adha à travers notamment la relance de l'opération «Aïd sans kyste hydatique». Outre la fixation, au préalable, par arrêté de wilaya, des lieux de rassemblement et de vente d'animaux, «avec la mise en place d'un réseau d'information efficace pour mieux sensibiliser les citoyens», il a été également organisé des émissions radiophoniques et télévisées, en incluant les radios locales pour assurer une large diffusion des messages de sensibilisation.

Amel Saher