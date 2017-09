Viande dégradée constatée dans certaines wilayas : Des cas isolés dus à la mauvaise conservation

Les cas de viande dégradée signalés dans certaines wilayas pendant l'Aïd El Adha sont isolés et résultent de mauvaises conditions de conservation, a indiqué la direction des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Hormis à Alger, où les cas ont été plus nombreux, des citoyens ont constaté dans d’autres wilayas que certaines parties des moutons sacrifiés présentaient une coloration verte.

Le rapport préliminaire des vétérinaires révèle que, dans certains cas, les plaignants ont laissé leur viande traîner chez le boucher pour la découpe de leur mouton. Après ce signalement, les services vétérinaires se sont immédiatement mobilisés et ont pris des échantillons de viande pour effectuer des analyses en laboratoire.

Des enquêtes sont en cours dans toutes les wilayas où des cas ont été signalés, affirme Mme Hadj Amar, soulignant que les services vétérinaires du ministère travaillent aussi en étroite collaboration avec l’Association de la protection et orientation du consommateur et son environnement (APOCE) pour collecter le maximum d’informations et déterminer ensemble les raisons exactes de ce problème. En attendant les résultats de l’enquête, les vétérinaires conseillent aux citoyens ayant constaté un changement de couleur de leur viande de ne pas la consommer et de se rapprocher des services vétérinaires les plus proches. (APS)