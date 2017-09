Souk Ahras : 49 micro-entreprises financées depuis le début de l’année

Le financement depuis janvier dernier de 49 micro-entreprises par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) a permis la création de 100 postes de travail permanents dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué un cadre de ce dispositif d’aide à l’emploi. La création de ces entreprises a mobilisé un montant de 199 millions de dinars a précisé le responsable de l’information et de la communication au sein de cette agence, Mohamed-Amine Sassi détaillant que ces entités concernent, notamment le secteur des services (20 micro-entreprises), l’agriculture (17), l’artisanat (7), le bâtiment et travaux publics (BTP). Il a, à ce propos ajouté que dix micro-entreprises parmi le nombre global ont été créées par des femmes. Pas moins de 51 dossiers destinés à la création de micro-entreprises ont été recensés durant la même période, a-t-il noté soulignant que ce nombre global est réparti sur le secteur des services (27 dossiers), l’agriculture (17), l’artisanat (4), BTP (2).

Une nouvelle stratégie visant essentiellement le soutien des micro-entreprises créatrices de richesses et d’emplois, toutes activités confondues a été appliquée par l’antenne locale de l’ANSEJ de la wilaya, selon la même source.

M. Sassi a également indiqué que le financement de ces projets est validé en fonction des résultats d’étude tenant compte des besoins du marché mettant en exergue l’apport de ces micro-entreprises dans le développement local et la consolidation de l’économie nationale.

Le même responsable a rappelé le rôle joué par la maison de l’entrepreneuriat de l’université Mohamed-Cherif Messaâdia de Souk Ahras et son apport dans l’émergence d’un esprit d’entrepreneuriat parmi les étudiants et les diplômés universitaires qui ont concrétisé plusieurs projets et idées.