UPM/1er forum d’affaires sur l’énergie et le climat : Promouvoir les énergies renouvelables

L’Union pour la Méditerranée organisera le premier Forum d’affaires sur l’énergie et le climat. L’événement qui se déroulera au Caire en octobre prochain vise à promouvoir le rôle du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables et libérer des opportunités d’énergie renouvelable dans la région euro-méditerranéenne.

L’événement qui sera organisé en coopération avec l’Observatoire méditerranéen de l’énergie avec le soutien financier du gouvernement suédois rassemblera des représentants gouvernementaux de haut niveau de la région de l’Union pour la méditerranée, des investisseurs du secteur privé, des institutions financières internationales vise à «favoriser la coopération régionale dans le secteur de l’énergie (interconnexions, interdépendance, efficacité, énergies renouvelables, mix énergétique)» dans le cadre de la stratégie de l’Union, pour le secteur privé. Le Forum qui regroupera des entreprises spécialisées dans le domaine de l’énergie constituera une opportunité pour débattre de la promotion du rôle du secteur privé dans la coopération régionale euro-méditerranéenne en matière de développement de la transition énergétique intégrée au niveau de la zone de la Méditerranée. Dans ce contexte, l’UPM œuvre à promouvoir l’investissement et le développement d’un secteur privé plus fort et apte à prendre le relais dans la région méditerranéenne afin de contribuer au développement économique de la région. Le forum qui s’inscrit en droite ligne des objectifs de l’Union, en matière d’encouragement et d’accompagnement des projets énergétiques versés dans le segment des énergies renouvelables, est censé prendre acte de cas d’investissement réussis, et aider à identifier les opportunités d’affaires mais aussi de fournir des informations et des données sur le secteur. Dans cette optique, l’UPM adopte une démarche portant sur l’émergence d’un secteur privé solide dans la région méditerranéenne dans le but de contribuer au développement économique de la région.