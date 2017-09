4e forum algéro-allemand : Un partenariat durable

La coopération bilatérale, notamment économique, entre l’Algérie et l’Allemagne a connu, ces dernières années, une amélioration constante. Ce développement, il faut le préciser, est le fruit de la grande volonté exprimée à travers les déclarations des hauts responsables et des hommes d’affaires des deux pays.

La présence économique de ce pays en Algérie a été constante depuis l’indépendance. Des hauts responsables algériens avaient, à mainte reprises exprimés le grand intérêt de notre pays pour des investissements structurants et durables dans des secteurs stratégiques comme la métallurgie, la sidérurgie, les technologies et les mines. C’est au regard de cela que la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Berlin et l’Association arabo-euro-méditerranéenne, que la 4e édition du Forum économique algéro-allemand sera organisée le 25 Septembre 2017 au siège de la CACI.

Cet important événement constituera un espace idéal de réseautage pour les entreprises algériennes et allemandes à travers des rencontres B2B, permettant d’explorer de nouvelles opportunités et potentialités de partenariat dans les secteurs suivants : Hydraulique et distribution des eaux, logistique et transport maritime, énergies renouvelables, électricité et électrotechnique, pétrochimie, industrie mécanique, construction des infrastructures pétrolières et gazières, industrie automotive, sidérurgie, agriculture et agro-industrie. La Caci, a fait savoir que cette rencontre économique qui se tiendra en marge de la visite d’une délégation d’entreprises allemandes du 25 au 28 septembre conduite par la Chambre de commerce et d’industrie de Berlin et l’Association arabo-euro-méditerranéenne, constituera également une opportunité pour les entreprises nationales de nouer des opportunités de partenariat et de prendre connaissance des nouvelles technologies. Dans le contexte actuel, marqué par la crise financière engendrée par la baisse drastique des prix de pétrole, le renforcement de la coopération avec les partenaires étrangers surtout dans les secteurs hors-hydrocarbures demeure nécessaire.

M.A.Z.