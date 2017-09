Pyongyang revendique l'essai "parfaitement réussi" d'une bombe H : Le monde tremble

La Corée du Nord a réalisé hier son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, affirmant avoir testé une bombe à hydrogène, un nouveau défi pour Donald Trump et la communauté internationale.

Pékin, Moscou, Tokyo, Séoul et Paris n'ont pas tardé à condamner cette nouvelle violation de multiples résolutions de l'ONU exigeant la fin des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. La Russie a ajouté un appel au calme. Le président sud-coréen Moon Jae-In a demandé contre Pyongyang la "punition la plus forte" y compris des sanctions de l'ONU. Les agences géologiques étrangères ont d'abord détecté une secousse sismique d'une magnitude de 6,3 près du principal site nord-coréen d'essais nucléaires, à Punggye-Ri dans le nord-est. Tokyo a confirmé peu après qu'il s'agissait d'un essai nucléaire. Et quelques heures plus tard, une présentatrice de la télévision publique nord-coréenne a annoncé sur un ton jubilatoire "le test de la bombe à hydrogène" qui a été "une réussite parfaite".

La bombe "d'une puissance sans précédent", marque "une occasion très importante, le fait d'atteindre le but final qui est de parachever la force nucléaire de l'Etat", a-t-elle ajouté. La télévision d'Etat a diffusé une image de l'ordre manuscrit de Kim Jong-Un demandant que l'essai soit conduit ce 3 septembre à midi. Quelques heures auparavant, le Nord avait publié d'autres photos montrant le dirigeant nord-coréen inspectant ce qui était présenté comme une bombe H (bombe à hydrogène ou thermonucléaire) pouvant être installée sur le nouveau missile balistique intercontinental dont dispose le régime nord-coréen. Les bombes H sont beaucoup plus puissantes que les bombes atomiques classiques que la Corée du Nord a déjà testé. Selon des spécialistes sud-coréens, la puissance de la nouvelle secousse était cinq à six fois supérieure à celle du précédent essai de septembre 2016. La Corée du Nord avait alors fait exploser une bombe de 10 kilotonnes. Quelle que soit la puissance de la déflagration, Jeffrey Lewis, du site armscontrolwonk.com, a estimé qu'il s'agissait d'une arme thermonucléaire, ce qui constitue un progrès notoire dans les programmes nucléaire et balistique nord-coréens pourtant interdits par la communauté internationale. Un séisme d'une magnitude 4,6 a également secoué la Corée du Nord moins de dix minutes après la première secousse, a indiqué le Centre chinois de surveillance sismologique. Il a avancé l'hypothèse d'un "affaissement", ce qui suggère que la déflagration pourrait avoir entraîné un effondrement de la roche située au-dessus du lieu de l'explosion.

La Corée du Nord n'a jamais caché que ses programmes interdits avaient pour but de mettre au point des missiles balistiques intercontinentaux susceptibles de porter le feu nucléaire sur le continent américain. Elle se dit acculée à cette stratégie militariste par la menace que constitue pour sa survie l'arsenal américain. Cet essai ne manquera pas d'aggraver des tensions déjà très fortes sur la péninsule. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dénoncé l'essai, mené "au mépris complet des demandes répétées de la communauté internationale". Le Conseil de sécurité de l'ONU a d'ores et déjà infligé sept trains de sanctions au Nord pour tenter de le contraindre à renoncer à ses programmes interdits. Dimanche, la secousse sismique générée par l'explosion a été ressentie dans des régions du nord-est de la Chine, frontalières de la Corée du Nord, selon des médias officiels chinois et des internautes locaux qui faisaient part de leurs inquiétudes.



« Une grande menace »



Suite à ce nouveau défi, le Président américain Donald Trump a affirmé qu'une politique d'"apaisement" envers la Corée du Nord "ne fonctionnera pas". "La Corée du Nord a conduit un test nucléaire majeur. Leurs mots et leurs actions continuent d'être très hostiles et dangereux pour les Etats-Unis", a écrit Donald Trump sur Twitter. Dans une série de trois tweets, Donald Trump a ainsi formulé la première réaction américaine à l'annonce, par le régime de Pyongyang, que la Corée du Nord a mené avec succès un essai de bombe à hydrogène. Le président américain y prône une extrême fermeté à l'égard de la Corée du Nord.

"La Corée du Sud s'aperçoit, comme je le leur ai dit, que leur discours d'apaisement avec la Corée du Nord ne fonctionnera pas, ils ne comprennent qu'une chose !", a-t-il déclaré. Le président américain souligne enfin que la Chine a eu, selon lui, peu de résultats dans ses efforts pour convaincre Pyongyang de freiner ses programmes nucléaire et balistique. "La Corée du Nord est une nation voyou qui est devenue une grande menace et une source d'embarras pour la Chine, qui essaye d'aider mais avec peu de succès", a dit M. Trump.

R. I.



Vive condamnation internationale

En revendiquant hier, l'essai réussi d'une bombe à hydrogène, la Corée du Nord s'est attirée de vives condamnations au sein de la communauté internationale, y compris de la part de la Chine, son principal allié, tandis que Séoul appelait à durcir les sanctions contre Pyongyang. Avec son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, la Corée du Nord présente un nouveau défi pour le président américain Donald Trump, qui lui promettait le mois dernier "le feu et la fureur", ainsi que pour la communauté internationale, un mois après l'adoption de nouvelles sanctions onusiennes. Pékin, Moscou, Tokyo, Séoul et Paris n'ont pas tardé à condamner cette nouvelle violation de multiples résolutions de l'ONU exigeant la fin des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. La Chine, principal allié et soutien économique du régime de Kim Jong-Un, a "condamné vigoureusement" ce nouveau test, exhortant son turbulent voisin à "cesser ses actions erronées qui aggravent la situation et ne servent pas ses propres intérêts". Dès l'annonce d'un séisme imputé à une probable "explosion" en Corée du Nord, le premier ministre nippon Shinzo Abe a déclaré qu'un nouvel essai nucléaire était "absolument inacceptable". Le président sud-coréen Moon Jae-In a de son côté demandé d'infliger "la punition la plus forte" contre Pyongyang, notamment via de nouvelles sanctions dans le cadre de l'ONU afin d'"isoler complètement la Corée du Nord". Lui faisant écho, le président français Emmanuel Macron a appelé la communauté internationale à réagir "avec la plus grande fermeté", estimant que le test nord-coréen portait "atteinte à la paix et à la sécurité". Il a ainsi appelé "les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à réagir rapidement à cette nouvelle violation par la Corée du Nord du droit international" et à "une réaction unie et claire de l'Union européenne". En revanche, Moscou, tout en condamnant "le mépris" manifesté par Pyongyang pour les résolutions onusiennes, a surtout lancé un appel à la retenue. "Il est impératif de rester calme et s'abstenir de toute action qui conduirait à une nouvelle escalade", a averti dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères.



Provocation majeure



Une septième salve de sanctions internationales avait été adoptée début août par le Conseil de sécurité des Nations unies, visant à priver la Corée du Nord de recettes cruciales tirées de ses exportations de plomb, de fer, de minerais et de sa pêche. La Chine, destinataire de 90% des exportations nord-coréennes, avait approuvé ces sanctions tout en continuant de plaider pour une solution pacifique et la reprise de pourparlers avec le régime stalinien. La diplomatie chinoise a assuré dimanche qu'elle allait continuer "à s'associer à la communauté internationale (...) pour promouvoir de façon inébranlable l'objectif de dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne et pour préserver la stabilité" dans la région. En revanche, le président chinois Xi Jinping a prononcé dimanche un long discours de 40 minutes devant un vaste forum diplomatique réunissant les puissances émergentes des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) mais s'est gardé d'évoquer le test nucléaire nord-coréen. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a de son côté dénoncé "une provocation majeure" et "inacceptable", appelant le régime de Kim Jong-Un à "s'engager dans un dialogue crédible et significatif". Elle a cependant insisté : "Le message de l'UE est clair.

La Corée du Nord doit abandonner de façon complète, vérifiable et irréversible ses programmes nucléaire, balistique et (de développement) d'armes de destruction massive". Selon elle, le Conseil de sécurité de l'ONU doit "adopter une position ferme et efficace". Les organisations internationales ont elles aussi fait part dimanche de leur indignation. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a ainsi dénoncé un acte "extrêmement regrettable" effectué "au mépris complet" des exigences internationales. L'Otan, par la voix de son secrétaire général Jens Stoltenberg, s'est dite "inquiète du caractère déstabilisant de l'attitude de Pyongyang, qui menace la sécurité régionale et internationale".



Corée du Nord - Etats Unis

70 ans de tensions



Les Etats-Unis et la Corée du Nord ont connu depuis la guerre de Corée des relations marquées par de très vives tensions entrecoupées de courtes périodes de dégel. En 1945, l'occupation nippone de la péninsule coréenne prend fin avec la défaite du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La Corée est divisée selon le 38e parallèle entre un Nord soutenu par les Soviétiques sous le règne de Kim Il-Sung et un Sud protégé par les Etats-Unis. En juin 1950, la Corée du Nord envahit le Sud, avec le soutien de la Chine et de l'URSS. Une coalition emmenée par les Etats-Unis reprend Séoul. En juillet 1953, un armistice, jamais transformé en accord de paix, est signé et Washington impose des sanctions à la Corée du Nord.



Crise du «navire espion»



En janvier 1968, le USS Pueblo, un "navire espion" américain, est capturé par la Corée du Nord. Après onze mois de détention, les 83 membres d'équipage américains sont libérés. Selon Pyongyang, le navire avait violé ses eaux territoriales, ce que les Etats-Unis ont nié. En 1969, Pyongyang abat un avion de reconnaissance américain. En juin 1994, l'ex-président américain Jimmy Carter effectue un voyage inédit en Corée du Nord. En octobre, trois mois après le décès de Kim Il-Sung auquel succède son fils Kim Jong-Il, Pyongyang et Washington signent un accord bilatéral.

La Corée du Nord s'engage à geler et démanteler son programme nucléaire militaire en échange de la construction de réacteurs civils. En 1999, un an après le premier tir de missile balistique à longue portée, Kim Jong-Il décrète un moratoire sur les essais de missiles. Washington allège ses sanctions. En octobre 2000, la secrétaire d'Etat Madeleine Albright rencontre le président Kim Jong-Il à Pyongyang.

En janvier 2002, le président américain George W. Bush qualifie la Corée du Nord, avec l'Irak et l'Iran, d'"axe du mal". En octobre, Washington accuse Pyongyang de conduire un programme secret d'uranium hautement enrichi, violant ainsi l'accord de 1994. En août 2004, la Corée du Nord déclare qu'il lui est "impossible" de participer à de nouvelles négociations sur son programme nucléaire avec les Etats-Unis, traitant le président Bush de "tyran" pire qu'Hitler et d'"imbécile politique". En 2006, Pyongyang lance son premier essai nucléaire.



Retiré de la liste noire



En octobre 2008, les Etats-Unis retirent la Corée du Nord de leur liste des Etats soutenant le terrorisme en échange du contrôle de "toutes les installations nucléaires" du régime communiste. Pyongyang figurait depuis 1988 sur cette liste noire en raison de son implication présumée dans la destruction d'un avion de ligne sud-coréen en 1987 ayant fait 115 morts. En janvier 2016, un étudiant américain, Otto Warmbier, est arrêté puis condamné à 15 ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande. Il est décédé en juin 2017, une semaine après son rapatriement dans le coma. Plusieurs Américains ont été emprisonnés des années avant de recouvrer la liberté. Trois Américains sont toujours détenus.



Trump contre Kim



Le 2 janvier 2017, Donald Trump affirme que la Corée du Nord ne sera jamais en mesure de développer une "arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain". En juillet, la Corée du Nord procède à deux tirs de missile intercontinental : "Tout le territoire américain est à notre portée", déclare Kim Jong-Un. Le 8 août, Donald Trump promet le "feu et la colère" sur le Nord. Le 29 août, Pyongyang envoie un missile balistique au-dessus du Japon. Le président américain affirme que "discuter" avec la Corée du Nord "n'est pas la solution!". Le 3 septembre, les Nord-Coréens réalisent leur sixième essai nucléaire, affirmant avoir testé une bombe H. Donald Trump estime qu'une politique d' "apaisement ne fonctionnera pas". "Ils ne comprennent qu'une chose !", lance-t-il sur Twitter.