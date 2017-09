Prix des livres scolaires : Pas d’augmentation

Les prix des livres scolaires appliqués en 2016 restent en vigueur pour la rentrée scolaire 2017-2018, a annoncé l’Office national des publications scolaires (ONPS), précisant que les prix des nouveaux livres de 3e et 4e années du cycle primaire et des 2e et 3e années du cycle moyen ont baissé par rapport à l’année précédente. Les livres de 3e année primaire sont affichés cette année à 1.650 DA contre 1.770 DA l’année précédente, ceux de la 4e année primaire à 2.090 DA contre 2.350 DA en 2016, précise encore l’ONPS dans un communiqué. Les livres des 2e et 3e années du cycle moyen sont respectivement concédés à 1.778,21 DA contre 2.015 DA en 2016, et à 1.808,43 DA contre 2.385 DA l’année précédente.

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, avait annoncé récemment que 65 millions de livres scolaires au total seront distribués à la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. La première responsable du secteur a fait savoir que la plupart des livres étaient disponibles au niveau des offices régionaux des publications scolaires, ajoutant que certains manuels faisaient l’objet d’une évaluation par la commission de contrôle et de révision afin d’éviter les erreurs relevées l’année dernière. La ministre a, par ailleurs, annoncé l’organisation par l’ONPS d’un Salon du livre scolaire du 5 au 12 septembre à travers le territoire national pour permettre aux parents d’élèves d’acquérir les manuels, précisant que l’ouverture officielle de cette manifestation se fera à l’Office Riadh El Feth à Alger.