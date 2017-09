à la veille de la rentrée scolaire : Mme Benghebrit rencontre les partenaires sociaux

La ministre de l’Education nationale Mme Nouria Benghebrit rencontrera aujourd’hui les partenaires sociaux du secteur, syndicats et associations de parents d’élèves, en vue d’examiner plusieurs dossiers, a-t-on appris hier auprès d’une source du ministère.

Il s’agit de la deuxième rencontre tenue par la ministre de l’Education nationale à la veille de la rentrée scolaire, après celle organisée la semaine dernière avec les directeurs de l’éducation.

Mme Benghebrit avait affirmé mardi dernier au Forum du journal Echaâb que plusieurs points seront abordés lors de sa réunion avec les syndicats du secteur, notamment «les derniers développements relatifs à la rentrée scolaire et la surcharge des classes particulièrement dans les écoles primaires». Selon la ministre, la solution au problème de la surcharge des classes est «d’ordre pédagogique».

Un enseignant compétent «est en mesure de maîtriser sa classe même lorsqu’elle est surchargée», a-t-elle estimé.

Les syndicats du secteur vont se pencher sur des dossiers jugés «prioritaires», notamment «le traitement des dysfonctionnements enregistrés dans le statut des fonctionnaires relevant du corps de l’éducation nationale, la réforme du baccalauréat, les examens professionnels, la promotion, les concours de recrutement externe, le déficit enregistré dans certaines wilayas en matière d’encadrement administratif et pédagogique, en sus de la question de la réforme du système éducatif et le dossier de gestion des œuvres sociales». (APS)