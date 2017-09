400.000 enseignants rejoignent leurs postes

Alors que la rentrée scolaire est prévue mercredi prochain, les enseignants retrouvent leurs élèves aujourd’hui, emboîtant, du coup, le pas aux fonctionnaires de l’administration, déjà en place depuis quelques jours.

Au nombre de 400.000 pour les trois cycles (primaire, moyen et secondaire), selon le porte-parole du Conseil national autonome du personnel de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest), Messaoud Boudiba, qui s’exprimait sur une chaîne de télévision nationale, les enseignants se préparent à une année scolaire riche et marquée surtout par la mise en œuvre des quatre programmes d’enseignement réécrits et de leurs documents d’accompagnement pour les seconds paliers des cycles primaire et moyen (3e et 4e AP et 2e et 3e AM).

Ces programmes représentent en réalité une continuité de ceux déjà appliqués l’année passée dans le premier palier du cycle primaire et celui du cycle moyen. Si pour certains professeurs habitués avec les retrouvailles de la rentrée des classes, d’autres vont le faire pour la première fois, du moins de l’autre côté de l’estrade.

Ils sont en effet plus de 10.000 enseignants qui sont appelés pour la première fois à dispenser les cours dans les cycles moyen et secondaire.

Ils ont réussi au concours organisé cet été par le ministère de l’Education nationale et sont tenus de ce fait de signer les PV d’installation et d’entamer donc leur nouvelle mission.

Et pour s’assurer qu’ils soient mis parfaitement dans le bain, le département de Benghebrit a pris les devants en organisant au profit de ces nouveaux enseignants une formation pédagogique préparatoire qui cible tous les groupes pédagogiques et tous les postes et ce, au niveau national.

D’une durée de 200 heures réparties sur l’année et pendant les vacances scolaires, la première phase de la formation s’est étalée du 20 au 31 août. Les 4.759 enseignants d’enseignement secondaire et 5.250 autres du cycle moyen qui ont réussi, faut-il le rappeler, à passer avec succès les épreuves orale et écrite du concours de recrutement, ont eu à profiter de cette première session de formation pour peaufiner leur préparation à cette nouvelle expérience et mettre à profit cette opportunité pour tenter de se familiariser avec le milieu scolaire et la pratique des classes, ce qui pourrait leur faciliter un tant soit peu la tâche même si la réalité d’une classe plein d’élèves est tout autre.

Organisée dans 53 centres de différentes wilayas du pays, la formation en question est supervisée tout au long de l’année par un directeur et un coordinateur pédagogique, désignés à la tête de chaque centre.

Quant à l’initiation pédagogique pour les enseignants-stagiaires, celle-ci est assurée par les inspecteurs et les professeurs principaux des matières.

A noter que c’est à l’issue de ce premier acte, intervenu à la veille de la rentrée des classes, qu’a eu lieu l’affectation des nouveaux enseignants, prenant en compte les besoins exprimés par les directions de l’éducation. Le ministère de l’Education nationale ne compte pas faire des concessions et a assuré que les affectations sont « non négociables ». Tout refus de rejoindre l’établissement scolaire fixé à l’enseignant sera considéré comme un « abandon de poste » et découlera de lui de lourdes conséquences, à savoir l’élimination pure et simple de la liste, avait mis en garde le département ministériel de Benghebrit qui a souligné que le cas échéant, des remplaçants seront puisés dans une liste d’attente parmi les candidats aux épreuves orales. D’ailleurs, la convocation des enseignants de réserve se poursuit systématiquement s’il y a constat de déficit dans certaines matières. Il convient de signaler le nombre des postulants au poste d’enseignement à titre de l’année scolaire 2017-2018 s’élève à 700.000, dont 134.192 candidats ont été reçus à l’épreuve écrite, organisée le 29 juin dernier, soit un taux de 13,3%. Un mois plus tard, et à l’issue du concours oral, seuls 10.009 futurs enseignants ont été retenus, soit le nombre de postes budgétaires ouverts pour la rentrée scolaire 2017-2018.

S. A. M.