Rentrées scolaire et sociale : dépenses incontournables

Les salariés à moyens et faibles revenus devront faire face ces jours-ci à la multiplication des dépenses liées aux rentrées sociale et scolaire, et cela après les coûts engendrés par le mois de Ramadhan et les vacances qui ont soumis les porte-monnaies à rude épreuve, sans oublier les frais occasionnés par l’Aïd El Adha.

Cette rentrée s’annonce ardue pour les bourses modestes et même moyennes, une vraie gymnastique pour les grands et les petits. Pas de répit pour ces familles, habituées désormais à affronter chaque année, quasiment la même situation, comme nous ont affirmé bon nombre de pères de famille.

Elle vient juste après le mois de Ramadhan, un mois riche en dépenses, nécessitant de multiples achats, suivi des vacances qui ont aussi été dispendieuses pour permettre aux grands et petits d’avoir une meilleure reprise. Elle coïncide avec les rentrées scolaire et universitaire, nous explique l’un d’eux qui s’apprête en compagnie de ses trois enfants à effectuer des achats de trousseaux scolaires. C’est la préoccupation de beaucoup de chefs de famille ayant des enfants scolarisés qu’il faudra habiller et pourvoir en articles scolaires dès maintenant.

De fait, les marchés, souks et boutiques de fournitures scolaires et d’articles vestimentaires ont été pris d’assaut dès le début du week-end passé. Les vendeurs aussi se sont préparés de leur côté à ce rendez-vous, comme le montre partout la disponibilité des articles sur les tables, étagères et devantures des magasins. «C’est l’affaire de la saison, et même de l’année, qu’il ne faut pas rater. Tout se vend. Il y en a pour tous les goûts, mais est-ce pour toutes les bourses ? C’est à voir. Mohamed, commerçant qui a ouvert spécialement son magasin dans une ruelle importante d’une agglomération proche de la capitale pour vendre des articles scolaires, nous apprend que les gens ont commencé à acheter ces articles juste après le mois de ramadan, dans l’objectif d’éviter le «rush», mais aussi pour les acquérir à des prix raisonnables.

«J’ouvre ma boutique tôt le matin et même les week-ends, parce que je sais qu’il y a beaucoup de parents qui pensent sérieusement à la rentrée scolaire et la préparent dès maintenant. Pour ce qui est des prix je crois qu’ils sont abordables», souligne-t-il, ajoutant, «on essaye d’arranger tout le monde pour faire le bonheur des enfants ainsi que de leurs parents».

«L’année qui s'installe sera apparemment plus dure que celle qui s'en va», tels sont les mots qui reviennent sur les lèvres des responsables de famille qui se plaignant de plus en plus des difficultés du quotidien. La vie est chère, de plus en plus chère, dans toutes les contrées du pays. C'est une réalité qui se vérifie tous les jours sur le terrain. Les ménages ont du mal à faire des économies et les dispositifs de soutien et d'aide aux familles démunies, initiés par les pouvoirs publics n'aident pas beaucoup les concernés.



L’Etat a grandement investi dans les actions de solidarité



Cela les soulage mais pas trop... quoique, devrions-nous le reconnaître, l'Etat a grandement investi dans ces actions.

Durant les 30 jours du Ramadhan, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont eu droit à un repas complet (restaurants de la Rahma) et des aides alimentaires, et financières.

Pour la rentrée scolaire, une prime de 3.000 DA est attribuée à chaque enfant issu d'une famille démunie, en plus de la gratuité des manuels et articles scolaires qui se distribuent au niveau des établissements scolaires et des APC. Pour la fête de l’Aïd El Adha, certaines APC ont distribué des moutons à un nombre considérable de familles nécessiteuses, sans oublier également la contribution de certaines associations qui tenaient à faire la joie de ces familles. Aussi, et comme à l’accoutumée, avec la contribution efficace du Croissant-Rouge algérien (CRA), des enfants auront également des tabliers, des cartables et tout le trousseau scolaire… L'investissement étatique dans ce domaine est assez important, mené sous les directives du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, mais les résultats sur le terrain demeurent insuffisants vu les plaintes des parents qui disent «Wallah manalahkou, makdernach». Selon eux, il est difficile de subvenir aux besoins de leurs enfants, surtout s’ils sont nombreux.

Les Algériens déboursent 100 milliards de dinars dans l’achat des vêtements



Par ailleurs et devant cette situation qui se répète chaque année, le secrétaire général de l’UGCAA, Tahar Boulenouar, a affirmé, qu’une «hausse légère» des prix de l’ordre de 5 à 10%, a été enregistrée cette année sur la vente des vêtements, en comparaison à 2016. «Les articles qui coûtaient l’an dernier 1.000 dinars, sont, cette année, cédés à 1.200 DA. Ce qui fait que le marché vestimentaire connaît une certaine stabilité et l’augmentation n’est pas vraiment importante», souligne-t-il, en précisant que «les Algériens dépensent plus de 100 milliards de dinars dans l’achat des vêtements l’approche des fêtes de l’aïd, et pour subvenir aux frais des fournitures scolaires».

Selon M. Boulenouar, l’augmentation des prix des effets vestimentaires est due surtout à la faible production nationale, qui couvre 20% des besoins du marché, tandis que les 80% des vêtements portés par les Algériens sont importés. «La faible production nationale encourage l’importation de ces produits, notamment de la Chine et de la Turquie», avance-t-il en mettant l’accent sur l’importation de «la friperie» qui n’est «pas positive» ni pour «l’image de l’Algérie, ni pour son économie, ni pour l’encouragement des entreprises locales, vu qu’il y a un déficit au niveau de la production nationale, notamment le pouvoir d’achat. Mais il ne faut pas que la permissivité à l’égard de la friperie dure longtemps, bien au contraire, il s’agit de dynamiser l’investissement pour développer la production nationale», explique-t-il en ajoutant que l‘interdiction de la friperie actuellement «favorise» la hausse des prix des produits importés. «La réglementation interdisant l’importation de la friperie qui représente 20% du marché du vêtement en Algérie existe. Elle a été votée en 2012, mais elle n’est pas appliquée. En raison d’une demande croissante enregistrée sur ce genre d’articles qui est à la portée des citoyens à faibles revenus», précise le président de l’UGCAA.

Il a souligné toutefois, que sur la totalité des vêtements commercialisés en Algérie 50% sont destinés aux enfants, suivis de ceux destinés aux femmes, puis les hommes en troisième position.

Kafia Ait Allouache