Rentrée professionnelle : Plus de 100 nouvelles spécialités

Fixée au 24 septembre 2017, la rentrée professionnelle s'annonce avec plusieurs nouveautés relatives notamment à la diversification des offres d'enseignements.

En effet, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a décidé, d’introduire, pour cette nouvelle session, une centaine de nouvelles spécialités et ce, aux fins de répondre au souci, constant, de modernisation de la formation pour la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale. Tout aussi nombreuses que variées, ces nouvelles offres concernent notamment les Technologies de l’information et de la communication (TIC), mais aussi la sécurité industrielle, la réhabilitation des différentes constructions, la restauration des sites archéologiques, l’installation des panneaux solaires et luminaires, etc. Cela dit, d’autres spécialités ne nécessitant pas un niveau scolaire aussi élevé seront également ouvertes, cela s’entend, à la faveur de cette rentrée du 24 septembre et seront relatives aux domaines du tourisme, de l’agriculture et l’élevage, le tissage, la coiffure pour hommes, le repassage à la vapeur, etc.

En somme, la session de septembre 2017 sera caractérisée par un nombre important d’offres requérant différentes niveaux d’enseignement. Il faut savoir que pour ce qui concerne les infrastructures, la session de septembre 2017 verra l’ouverture de nouveaux établissements de formation (CFPA) à l’image de celui situé au niveau de Tinzaouatine à Tamanrasset et de celui, sis dans la wilaya d’El Tarf. Outre ces deux centres de formation, il sera procédé, également, à l’ouverture de pas moins de trois instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, souligne-t-on.

Ces derniers sont prévus dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Tiaret et Sidi Bel-Abbès. L’on apprend d’autre part que pas moins de 119 nouveaux équipements techniques et pédagogiques seront installés au niveau des nouvelles structures pour être opérationnels, dès cette rentrée. A noter, vingt-six de ces nouveaux équipements sont destinés aux filières informatiques et devraient être réceptionnées au profit de centres situés à Annaba, Bechar, Jijel, Laghouat, Mascara, Oum El Bouaghi, Tiaret et Tizi-Ouzou. Il est prévu, aussi, la réception et le montage de 84 autres équipements, avant la fin de 2017. Remarque importante à retenir par ailleurs, outres les différents modes de formation professionnelle, un grand intérêt est accordé à la formation à distance. Cette démarche tend en fait à voler au secours des jeunes désireux d’une formation mais qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, suivre les cours in-situ.



Les inscriptions ont débuté le 9 juillet pour s’achever le 16 septembre



Il convient de signaler, dans ce contexte, que les inscriptions qui ont débuté le 9 juillet dernier au niveau des établissements de la formation professionnelle prendront fin le samedi 16 septembre et la rentrée officielle est fixée au 24 septembre. Entre-temps, le ministère a prévu des journées de sélection et d'orientation du 17 au 19 septembre 2017. La proclamation des résultats définitifs de ces inscriptions interviendra le 20 septembre 2017, indique le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnel, dans son site électronique.

Il est utile de rappeler également que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels se fixe le double objectif d’ assurer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, répondant aux exigences et aux besoins du marché du travail, à travers notamment la formation résidentielle et la formation par apprentissage et d’assurer la formation, la reconversion, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs par le biais de la formation continue. Il faut dire que le secteur dispose d’un vaste réseau d’établissements et de structures de formation qui sont répartis à travers les quatre coins du pays et qui dispensent des formations qualifiantes et diplômantes couvrant une large gamme de spécialités, dans divers modes et niveaux de qualifications. Il faut dire que de nombreux certificats et diplômes sont délivrés au profit des stagiaires à l’issue des formations dispensées, notamment le certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), le certificat de maîtrise professionnelle (CMP), etc. Les candidats disposant d’un niveau de 2e AS ou de 3e AS peuvent prétendre à des branches professionnelles spécifiques à leurs profils respectifs.

D’autre part, l’enseignement professionnel permet à ses bénéficiaires de préparer des diplômes — tels que DEP1, DEP2 et de Technicien supérieur —, d’apprendre un métier, en passant progressivement du monde de la formation à celui de l'emploi. Remarque importante à mettre en relief, plus de 80% des demandeurs d'emploi issus des centres de formation professionnelle sont généralement insérés dans le monde du travail, et ce, en moyenne, en moins de six mois après le dépôt de leurs demandes de travail auprès de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM). Ceci concerne les diplômés de la formation professionnels soumettant leurs candidatures pour des postes de travail. Les autres, ceux qui préfèrent créer leurs entreprises, s'installent facilement à leurs propres comptes.

Soraya Guemmouri