Le Coin du copiste : Pérenniser le festival local

lConsidérée comme un volumineux chapitre du patrimoine culturel algérien, la musique de la Saoura, envoûtante et enivrante, ensorcelante et festive, continue à semer de la joie dans les cœurs de mélomanes de plus en plus fidèles et connaisseurs de cette musique qui a traversé les siècles. Ecouter le musique de la Saoura, le diwan entre autres, c’est égayer son humeur, c’est bouger à des rythmes d’âmes, mais apprécier ces musiques dans la région de Béchar est synonyme d’un voyage initiatique, dans des contrées où la vastitude rappelle la grandeur de l’univers et de la création, comme elle renvoie l’homme à sa petitesse, une musique qui décore le silence et anime les immensités désertiques. Reflétant les conditions climatiques de la région, décor des épopées d’autrefois avec ses oasis, dunes, palais des temps perdus, caravanes de naguère et ses mille et une nuits. Cette richesse musicale a résisté à la rudesse du Ténéré pour enchanter, des siècles après, les amoureux de la bonne musique. Une démarche qui exige, sacerdoce de l’artiste, transmission de l’auditeur mais, surtout, une véritable volonté politique à l’aune du numérique pour immortaliser et s’approprier ce patrimoine culturel, socle de l’identité nationale et vitrine du rayonnement civilisationnel du pays. Le festival national de la musique diwan s’est employé, pendant dix éditions tenues chaque année à Béchar, a créer un grand dynamisme de jeunes troupes qui ont côtoyé les Maâlims, bénéficié de master class, respiré le souffle gnaoui au Sahara, mais aussi à se produire devant des milliers de passionnés de cette musique d’exception. L’incertitude plane sur la tenue de la onzième édition, le grand perdant serait, en sus des passionnés, des musiciens et des Bécharis, la culture algérienne qui marquera encore du retard à se réapproprier, étudier et analyser son propre art.

K. Bentounès