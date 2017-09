GRAND ANGLE : Maturité

Vaincu à l’élection présidentielle du 8 août dernier, par le président sortant Uhuru Kenyatta, Raila Odinga aura au final bien fait d’avoir écouté les nombreuses voix qui s’étaient élevées pour lui demander de « contester le résultat du scrutin devant les tribunaux, et non dans la rue », afin d’éviter une répétition des violences interethniques de 2007 consécutives à un autre vote présidentiel et qui avaient fait plus de 1.200 morts et 600.000 déplacés. La Cour suprême du Kenya lui a donné raison et ce, même si on peut le comprendre au regard des exemples qui sont légion sur le continent, il était en droit de douter de l’aboutissement de la démarche préconisée. En effet, la justice a invalidé la victoire d’Uhuru Kenyatta en raison d’« irrégularités » ayant compromis l’intégrité de l’élection du 8 août et a ordonné un nouveau scrutin qui doit avoir lieu dans les 60 jours. L’annonce faite ce 1er septembre a fait l’effet d’un coup de tonnerre dont le bruit aura retenti bien au-delà des frontières du Kenya. Et pour cause, c’est une première en Afrique, continent où les crises électorales, plus ou moins, violentes ne sont pas rares. Autre signe qui prête à l’espoir est que Uhuru Kenyatta, le président sortant donné vainqueur dans un premier temps, bien que se disant « en désaccord » avec la décision de la Cour suprême, a néanmoins affirmé la « respecter ». Pour un militant de la société civile guinéenne la décision de la justice kenyane « est aussi un signe fort de l'ancrage de la culture démocratique en Afrique. En analysant avec les récents événements en Mauritanie (un référendum constitutionnel boycotté par une partie de l'opposition début août, NDLR) et au Mali (où le président Ibrahim Boubacar Keïta a suspendu la convocation d'un référendum sous la pression de l'opposition), on peut dire que quelque chose de fondamental est en train de se passer sur notre continent, car cet exemple fera tache d'huile". C’est espérons-le, le début d’une nouvelle ère. Désormais toutes les sociétés africaines sont en droit de vouloir voir se reproduire dans leurs pays respectifs ce qui est pour l’heure une exception, de façon à ce qu’elle devienne une règle.

Nadia K.