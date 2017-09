Fêtes nationales : Messages de félicitations du président de la République

Au Roi et au Premier ministre de Malaisie…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au Roi de Malaisie, le Sultan Mohammed Faris Yang di-Pertuan Agong, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays au mieux des intérêts des deux peuples algérien et malaisien. «Il m'est agréable à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur et davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien ami», a écrit le chef de l’Etat dans son message. «Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays au mieux des intérêts de nos deux peuples.»

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de vœux au Premier ministre malaisien, Dato Seri Mohamamad Nadjib bin Tun Abdul Razak, dans lequel il a exprimé sa disponibilité à œuvrer de concert au raffermissement des liens d'amitié et de coopération avec son pays. «Il m'est agréable, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé, ainsi que davantage de bien-être et de prospérité au peuple malaisien ami», a affirmé le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour réitérer ma pleine disponibilité à œuvrer de concert au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays», a ajouté le chef de l'Etat dans son message.



… à ses homologues kirghiz…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue kirghiz, Almazbek Atambaev, à l’occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a assuré sa volonté d'œuvrer pour donner une «nouvelle impulsion» aux relations de coopération. «A l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous présenter, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être pour votre Excellence, et de progrès et de prospérité au peuple kirghiz ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer de ma volonté d'œuvrer, avec vous, pour donner une nouvelle impulsion aux relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays pour les hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples amis», a ajouté le chef de l'Etat. «Je me réjouis de constater que, sous votre conduite éclairée, la République du Kirghizistan a réalisé d'énormes progrès dans tous les domaines économiques dans un climat de paix et de stabilité.»



… de Trinité et Tobago …



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Trinité et Tobago, Anthony Thomas Aquinas Carmona, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au développement des relations bilatérales entre les deux pays. «Au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le peuple ami de Trinité et Tobago», a écrit le Président Bouteflika sans son message. «C'est aussi l'opportunité pour moi de vous renouveler ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le développement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays», a affirmé le chef de l'Etat.



… d’Ouzbékistan …



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoev, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour la dynamisation de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. «La commémoration de la fête nationale de la République d'Ouzbékistan m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple ouzbek ami», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Il me plaît, en cette heureuse occasion, de vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement des liens d'amitié qui existent entre nos deux peuples et la dynamisation de notre coopération dans tous les domaines répondant aux intérêts partagés de nos deux pays.



… de Slovaquie …



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue slovaque, Andrej Kiska, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de promouvoir une coopération bilatérale à la mesure des aspirations des peuples des deux pays. «A l’occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple slovaque ami», écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous réaffirmer toute ma volonté d'œuvrer, avec vous, à conforter la qualité de nos liens traditionnels d'amitié et promouvoir une coopération bilatérale à la mesure des aspirations de nos deux peuples.»



… et du Vietnam



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République socialiste du Vietnam, Tran Daï Quang, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réaffirmé sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Il m'est agréable, au moment où le peuple vietnamien célèbre sa fête nationale, de vous présenter au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement et en mon nom personnel, mes sincères félicitations et mes vœux de santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple vietnamien ami», a affirmé le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations d'amitié et de coopération liant nos deux pays et réaffirmer ma pleine disposition à œuvrer, ensemble, à leur renforcement et à leur diversification dans les différents domaines, au mieux des intérêts de nos deux peuples.»