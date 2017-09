Pèlerins algériens : 12 cas de mort naturelle

La mission algérienne de pèlerinage a enregistré à la Mecque 12 cas de mort naturelle parmi les pèlerins algériens jusqu'à hier samedi, deuxième jour de l'Aïd el Adha, selon un bilan présenté samedi par le chef du centre des affaires des pèlerins à La Mecque relevant de la mission, M. Zoheir Boudraâ.

M. Boudraâ a indiqué que 10 cas de mort naturelle (personnes âgées) ont été enregistrés parmi les pèlerins algériens, outre le décès d'un pèlerin algérien faisant partie de la mission marocaine de pèlerinage et celui d'une femme, venue durant le mois sacré de ramadhan, accomplir l’omra. Les hadjis algériens ont lancé les Jamarate le premier jour de Tachriq, après avoir passé la nuit à Mina. Le lancement des Jamarate s’est poursuivi durant deux jours pour les plus pressés et trois jours pour le reste des hadjis.