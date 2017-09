Dans la LUCARNE : C’est toujours de votre faute

Notre football est en train de vivre, ces derniers temps, des cas ubuesques pour ne pas dire intrigants. On ne sait plus qui est l’organisateur d’un match et qui ne l’est pas. On constate à travers les décisions prises par la commission de discipline de la LFP que quelque chose ne tourne pas rond ou du moins comme elle devrait l’être. Le commun des mortels est le plus souvent surpris par le verdict qui suit le déroulement d’un match de notre championnat au niveau de son élite. Là, il faut être neutre et ne défendre ni l’une, ni l’autre équipe. C’est à dire qu’il faut prendre en ligne de compte les faits tels qu’ils se sont produits et aussi en se basant sur ce que disent les textes en vigueur. Indirectement, il faut rester objectif jusqu’au bout en ne lésant personne. Nous savons qu’une équipe qui reçoit est soumise à certaines règles et devoirs qu’elle doit respecter scrupuleusement. Elle est responsable de l’organisation de la rencontre en mettant toutes les conditions possibles et imaginables pour que tout se déroule sans accrocs. C’est un peu le vœu de tous. Lors du match USBiskra-MCA, il y eut quelques comportements qui n’étaient pas, le moins que l’on puisse dire, sportifs. Des jeunes supporters ont pénétré sur le terrain, même si leur nombre a été vite canalisé par le service d’ordre présent en force du fait de l’affiche, en elle-même, imposait une telle mobilisation. L’USBiskra, le nouveau promu, qui vient de rejoindre historiquement le championnat national de Ligue1, voulait faire plaisir à ses supporters en tentant de remporter sa première sortie. De plus, il voulait prouver devant le MCA qu’il possède un groupe assez compétitif. Le président du club, Saou, a mis le paquet en renouvelant quasi totalement son équipe en ramenant des joueurs chevronnés. Sur le terrain, les choses n’ont pas bien fonctionné du fait que les visiteurs de Casoni ont réussi à ouvrir la marque par Nekkache (24’). Finalement, et malgré les efforts déployés, les Mouloudéens tiendront bon jusqu’au bout. Une défaite mal digérée qui sera suivi par des jets de projectiles, mais aussi des bagarres, puisqu’on a déploré plusieurs blessés. Globalement, il s’agit d’un match de début de saison où il y eut un vainqueur et un vaincu. Voilà que le MCA, l’équipe visiteuse», a écopé de la même sanction que l’équipe recevante chargée par les textes de la responsabilité de l’organisation de la rencontre. Du coup, les dirigeants du MCA n’ont pas compris cet acharnement à l’égard de leur équipe alors qu’on vient juste d’inaugurer le présent exercice. Peut-on mettre sur le même pied d’égalité la «victime et le bourreau». Il est clair que non ! Malheureusement, c’est ce qui s’est passé. Le MCA a ainsi était pénalisé alors qu’il a évolué à l’extérieur. Les nouveaux dirigeants du MCA n’ont rien compris et ils ont ainsi «accusé» l’ancienne direction d’être derrière la «manipulation» de quelques supporters. C'est-à-dire qu’il existe des supporters qui viennent pour «casser» exprès du fait qu’ils sont, apparemment, payés pour leurs méfaits. De ce fait, on ne peut sanctionner une équipe comme cela. Ce genre d’attitude ont tendance à se répéter dès qu’ils s‘agit du MCA, même s’il joue hors des ses bases. Les exemples sont légions. Du coup, le grand choc de la deuxième journée, prévu à Bologhine, entre le MCA et l’ESS aura lieu à huis clos. Par conséquent, il ne sera pas télévisé. Les craintes des mouloudéesn se sont avérées exactes. Qui veut nuire au MCA et avantager indirectement l’ESS comme ce fut le cas lors de l’exercice passé ? A peine le championnat entamé qu’on enregistre déjà que son premier grand choc, le champion sortant avec son dauphin, se jouera à huis clos. Certains, à vrai dire, n’aiment pas l’ambiance et le beau jeu. Vraiment, on ne comprend plus rien. Veut-on suivre des matches sans saveur et sans public ? C’est, à priori, la tendance qu’on veut imposer.

Hamid Gharbi