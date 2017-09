Zambie 3 - Algérie 1 : Les Verts hypothèquent leurs chances

Les Verts ont sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification au mondial de Russie 2018. Les protégés du coach Lucas Alcaraz se sont inclinés, hier à Lusaka, face à une sélection, qui leur réussissait pourtant bien par le passé.

En effet, l'EN a été battu par la Zambie sur le score net et sans bavure de 3 à 1. Les Chipolopolos ont ainsi réussi à vaincre le signe indien, trente-cinq ans après leur dernier succès face à l'Algérie.

Adoptant un schéma tactique assez confus (4-4-2 en losange) et une stratégie de jeu inadaptée, les camarades de Brahimi, qui se sont présentés sur le terrain avec un Onze inédit et une défense pour le moins inefficace, ont été pris de vitesse par leur adversaires. 4', Mwila alerte une premiere fois Mbolhi, en reprenant de la tête le centre de Sakala. Sa balle a été repoussé par le poteau gauche du portier algérien. Deux minute plus tard, l'avant centre zambien s'illustre de nouveau et parvient cette fois-ci à ouvrir la marque de la tête. 13', Mulenga parvient à éliminer Mandi à l'entrée de la surface, mais son tir passe à coté. Au quart d'heure de jeu, les Verts sortent enfin de leur coquille et tentent de s'organiser. Mais faute d'inspiration et d'une stratégie offensive adéquate, les protégés du technicien espagnol n'ont jamais réussi à inquiéter la défense adverse. 16', le heading de Slimani passe loin sur le cadre. 20', le tir de Taider est bien capté par le gardien Mwene. Les joueurs algériens se découvrent dangereusement et prennent de plus en plus de risques. 35', sur un contre mené par Mulenga, qui a révélé toute la fiabilité de l'arrière-garde algérienne et de la stratégie défensive adoptée par Alcaraz, Mwila double la mise.

En seconde, Alcaraz remplace Hassani par Attal et remet Mandi dans l'axe pour apporter plus de stabilité à sa défense. Par ailleurs, l'équipe a repris le jeu en main, avec un plus de sérénité. 54', Brahimi emballe toute la défense avant de tromper la vigilance du gardien d'un tir croisé au second poteau. Cette réduction du score à semer le doute dans les rangs de l'équipe Zambienne, repoussée dans ses tranchées. Notamment après l'expulsion de Sakala (56'). Néanmoins, les coéquipiers de Bentaleb n'ont pas su exploiter leur supériorité numérique, malgré les quelques rares timides occasions. 61', le tir de Slimani est repoussé en corner par un défenseur. 72', le heaing de l'attaquant de Leicester passe à coté. 84', la balle de Saadi, rentré à la place de Bensebaini, passe tout prés du cadre. Profitant des changement effectué par le sélectionneur Algérien qui déséquilibré la structure défensive de l'équipe, ce sont les locaux qui se sont montrés les plus dangereux. 88', Mwepu aggrave la marque, suite à un contre, et met fin aux espoirs des Verts. Après cette défaite, l'EN demeure mathématiquement course dans ses éliminatoires, mais avec tout de même un tour de piste derrière les Super Eagles qui survolent cette compétition.

Rédha M.