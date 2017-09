Khenchela : Les grillades en plein air, nouvelle tendance

La préparation de grillades en plein air, dans les forêts et près des berges de barrages fait de plus en plus d’adeptes parmi les jeunes de la wilaya de Khenchela durant le second jour de l’Aïd El Adha. Pour nombre de jeunes, si la première journée de l’Aïd est réservée au sacrifice du mouton et à la famille, la seconde journée est vouée à la rencontre des amis pour des grillades en pleine nature. Trentenaire, Mouâtez, de la ville de Khenchela, assure s’être accordé avec quatre de ses amis pour une virée vers Ain Mimoune dans la région montagneuse de la commune de Tamza (20 km de Khenchela) pour une grillade party près de la source Ain El Ansal. La sortie aura lieu le second jour de l’Aïd lorsque la viande aura eu tout le temps de sécher, note Mouâtez, qui confie que ce repas champêtre devenu sacro-saint pour lui, ses amis et beaucoup d’autres jeunes n’exige que des morceaux de viande bien charnus et un petit feu de bois et «le tour est joué». Pour Youcef, autre jeune adepte de cette pratique, ces parties de grillade se déroulent dans une ambiance très conviviale où chacun est mis à contribution pour allumer le feu, préparer la viande et étendre la harissa sur les tranches de pain qui accueilleront la viande grillée. Blagues, rires et musique composent l’ambiance de ces sorties qui se terminent autour d’une théière pour favoriser la digestion. Le mont Chélia avec sa dense forêt de cèdres de l’Atlas demeure la première destinée des jeunes pour ces sorties de l’Aïd. La nature vierge et les paysages pittoresques de cette région de la commune montagneuse de Yabous subjuguent ses visiteurs qui viennent même des wilayas voisines. Pour les jeunes de la ville de Khenchela, ces sorties ont une magie qui ensorcelle leurs adeptes dont nombreux, assure le jeune Mohamed, ont transmis cette passion à leurs familles qui commencent à prendre goût pour les grillades notamment sur les berges du barrage de Babar.